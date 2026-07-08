Дроны атакуют Москву

Москва / © Associated Press

Реклама

В ночь на 8 июля Москва снова оказалась под атакой беспилотников. Из-за угрозы ударов в России перекрыли движение транспорта из Ярославля в направлении российской столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ якобы отразили атаку трех беспилотников, направлявшихся в Москву.

По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Реклама

Официально не сообщается, связано ли перекрытие движения напрямую с падением обломков или работой российского ПВО. Независимого подтверждения заявлений российской стороны пока нет.

Напомним, что ранее в Московской области объявляли ракетную опасность: во Внуково и Домодедово задерживаются десятки рейсов

Новости партнеров