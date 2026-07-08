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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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472
Время на прочтение
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Дроны атакуют Москву

На фоне атаки беспилотников на Москву в России перекрыли движение из Ярославля в направлении столицы. Власти заявляют, что силы ПВО якобы сбили три дрона, которые летели в город.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Москва

Москва / © Associated Press

В ночь на 8 июля Москва снова оказалась под атакой беспилотников. Из-за угрозы ударов в России перекрыли движение транспорта из Ярославля в направлении российской столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ якобы отразили атаку трех беспилотников, направлявшихся в Москву.

По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Официально не сообщается, связано ли перекрытие движения напрямую с падением обломков или работой российского ПВО. Независимого подтверждения заявлений российской стороны пока нет.

Напомним, что ранее в Московской области объявляли ракетную опасность: во Внуково и Домодедово задерживаются десятки рейсов

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Дата публикации
Количество просмотров
472
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