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Дроны атакуют Москву
На фоне атаки беспилотников на Москву в России перекрыли движение из Ярославля в направлении столицы. Власти заявляют, что силы ПВО якобы сбили три дрона, которые летели в город.
В ночь на 8 июля Москва снова оказалась под атакой беспилотников. Из-за угрозы ударов в России перекрыли движение транспорта из Ярославля в направлении российской столицы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны Минобороны РФ якобы отразили атаку трех беспилотников, направлявшихся в Москву.
По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы. Информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.
Официально не сообщается, связано ли перекрытие движения напрямую с падением обломков или работой российского ПВО. Независимого подтверждения заявлений российской стороны пока нет.
Напомним, что ранее в Московской области объявляли ракетную опасность: во Внуково и Домодедово задерживаются десятки рейсов