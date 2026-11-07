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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Дроны атакуют Саратов: возле НПЗ заметили яркое пламя

Exilenova+ сообщает об атаке беспилотников на промзону Саратовского НПЗ, обстоятельства появления пламени уточняются.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
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Саратов

Саратов

В российском Саратове сообщают об атаке ударных беспилотников на промышленную зону местного нефтеперерабатывающего завода. В разных районах города заметили яркое пламя над предприятием.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ , публикующий кадры вероятной атаки и работы ПВО.

По предположению канала, пламя может быть факелом, возникшим из-за сброса давления в системе предприятия. В то же время авторы сообщений не исключают возможных попаданий.

Данных о масштабах повреждений и пострадавших в указанных сообщениях нет. Причастность сил обороны Украины к атаке, о которой заявляет канал, требует подтверждения.

Напомним, что в российском Орле после взрывов вспыхнул пожар: сообщают об ударе в районе завода "Протон"

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