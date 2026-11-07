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Дроны атакуют Саратов: возле НПЗ заметили яркое пламя
Exilenova+ сообщает об атаке беспилотников на промзону Саратовского НПЗ, обстоятельства появления пламени уточняются.
В российском Саратове сообщают об атаке ударных беспилотников на промышленную зону местного нефтеперерабатывающего завода. В разных районах города заметили яркое пламя над предприятием.
Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ , публикующий кадры вероятной атаки и работы ПВО.
По предположению канала, пламя может быть факелом, возникшим из-за сброса давления в системе предприятия. В то же время авторы сообщений не исключают возможных попаданий.
Данных о масштабах повреждений и пострадавших в указанных сообщениях нет. Причастность сил обороны Украины к атаке, о которой заявляет канал, требует подтверждения.
Напомним, что в российском Орле после взрывов вспыхнул пожар: сообщают об ударе в районе завода "Протон"