Дроны атакуют Саратов: возле НПЗ заметили яркое пламя

Саратов

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В российском Саратове сообщают об атаке ударных беспилотников на промышленную зону местного нефтеперерабатывающего завода. В разных районах города заметили яркое пламя над предприятием.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+ , публикующий кадры вероятной атаки и работы ПВО.

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По предположению канала, пламя может быть факелом, возникшим из-за сброса давления в системе предприятия. В то же время авторы сообщений не исключают возможных попаданий.

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Данных о масштабах повреждений и пострадавших в указанных сообщениях нет. Причастность сил обороны Украины к атаке, о которой заявляет канал, требует подтверждения.

Напомним, что в российском Орле после взрывов вспыхнул пожар: сообщают об ударе в районе завода "Протон"

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