Дроны донимают аэродром в Казани и авиационный завод — мониторинговые каналы

В ночь на 20 января 2025 года в Казани РФ и области прогремели взрывы после атаки неизвестных беспилотников.

Мониторинговые каналы сообщают, что взрывы раздаются на аэродроме "Борисоглебское", а также объекты авиационного завода в Казани продолжают подвергаться атакам беспилотников, на территории фиксируются взрывы.

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Напомним, что ранее был атакован арсенал 1046 года центра материально-технического обеспечения в районе города Карачев Брянской области РФ.

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