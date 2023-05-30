"Дроны хотят вернуться к своим создателям": у Зеленского прокомментировали атаку на Москву

Подоляк подчеркнул россиянам, что повторения 2014 года не будет – когда можно было безнаказанно разрушать суверенное государство.

Атаку дронов на Москву 30 мая прокомментировал заместитель главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, заявив, что российские БПЛА "хотят вернуться к своим создателям".

Об этом Подоляк сказал в эфире программы Breakfast Show.

Замруководителя ОП предположил, что не все российские дроны "готовы атаковать Украину".

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"Вы же знаете, мы втягиваемся в эпоху искусственного интеллекта. Возможно, не все дроны готовы атаковать Украину и хотят вернуться к своим создателям и соответствующим образом задать вопрос: "А зачем вы нас отправляете бить по детям Украины, по Киеву и тому подобное?" – высказал мнение Подоляк.

Он также подчеркнул, что никаких уступок со стороны Украины в пользу России в полномасштабной войне не будет. В частности, невозможны никакие линии разграничения, как это было в период АТО на Донбассе в 2014 году.

"Все люди, которые почему-то считают, что могут играть в одностороннюю игру, то есть что можно будет разрушать суверенное государство совершенно безнаказанно, после 15-ти месяцев они так и не поняли, что в принципе, 14-го года у них не будет? Никакого там подписания линии разграничения. Что они дальше со своими понтами будут рассказывать, как они весь мир на колени ставят – этого не будет. Каждый из них будет отвечать в полном объеме", – заверил замглавы ОП.

Атака дронами на Москву.

В Москве 30 мая прогремели взрывы и сработало ПВО. Впоследствии местные власти заявили об атаке беспилотниками. В результате в российские столицы есть повреждения в домах и раненые, сотни жителей квартир пришлось эвакуировать. Атаки дронами испытало и Подмосковье: там тоже работало ПВО и раздавались взрывы.

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