Дроны и "пятая колонна": как РФ готовит войну против Балтии - прогноз генерала

Война с НАТО

Для атаки на страны Балтии российские оккупанты могут применить массированные удары беспилотниками, а также задействовать разветвленную сеть внутренних агентов.

Об этом в эфире телеканала Киев24 заявил генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос.

По словам военного эксперта, одним из самых опасных факторов для Литвы, Латвии и Эстонии есть наличие пророссийских сил внутри этих государств. Именно внутренняя дестабилизация может стать ключом к успеху агрессора.

«Именно так называемая пятая колонна способна быстро парализовать ситуацию внутри балтийских стран», — подчеркнул Кривонос.

Он подчеркнул, что действия внутренних агентов могут быть направлены на блокировку органов управления и создание хаоса, что значительно усложнит организованное сопротивление вооруженных сил.

Кроме внутреннего подрыва Россия активно готовит техническую базу для агрессии. Генерал отметил, что страна-агрессорка сосредоточилась на производстве большого количества средств поражения.

«Сейчас РФ накапливает значительный запас дальнобойных дронов и может это обстоятельство использовать как инструмент шантажа и давления», — отметил генерал.

По мнению эксперта, наличие такого арсенала позволяет Кремлю угрожать критической инфраструктуре балтийских стран, требуя политических уступок или создавая предпосылки для вторжения.

Спасет ли 5-я статья НАТО

Кривонос также обратил внимание, что чрезмерная уверенность в коллективной защите Альянса может быть рискованной в случае гибридных угроз. По его словам, агрессор может действовать настолько быстро и неоднозначно, что формальные процедуры НАТО не успеют вовремя активизироваться.

«Учитывая этот главный вопрос для Балтии — не только вера в статью 5 НАТО, но и готовность к быстрым гибридным атакам», — подытожил Кривонос.

Напомним, Австралия начала масштабную модернизацию систем противовоздушной обороны, инвестируя миллиарды долларов в технологии борьбы с беспилотниками. Главным толчком такого решения стал опыт войн в Украине и Иране, где дроны существенно изменили характер боевых действий.

Новая стратегия должна решить проблему современной ПВО, когда для уничтожения дешевого дрона используют дорогие ракеты. Лазерные системы и дроны-перехватчики позволят сохранять ракетное вооружение для более сложных целей.

Также Австралия планирует в течение следующего десятилетия выделить дополнительно 53 миллиарда австралийских долларов на модернизацию армии. План предусматривает строительство новых фрегатов, создание современной системы ПВО, закупку дальнобойного оружия и расширение флота автономных аппаратов в воздухе и на море.