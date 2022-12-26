Дроны из КНДР пересекли границу с Южной Кореей: на их перехват подняли истребители

Один из южнокорейских легких штурмовиков, вылетевших по тревоге на перехват дронов, разбился.

Несколько запущенных со стороны Северной Кореи дронов нарушили авиапространство Южной Кореи, а поднятый по тревоге в воздух южнокорейский истребитель потерпел крушение.

Об этом сообщает южнокорейское агентство "Ренхап".

Северокорейские беспилотники около 10:25 утра по местному времени пересекли районы Кимпхо, Паджу и острова Канхва в провинции Кёнгидо. Некоторые из них достигли населенных районов. Южная Корея подняла в воздух военные самолеты, вертолеты и произвела предупредительные выстрелы.

По словам представителя Министерства обороны, южнокорейский легкий штурмовик KA-1 вскоре разбился после вылета из базы Вонджу на востоке страны, пытаясь противостоять беспилотникам. Двум пилотам удалось спастись перед катастрофой и сейчас они находятся в больнице.

Напомним, входящая в перечень стран-террористок Северная Корея провела испытания двух крылатых ракет большой дальности, которые могут нести тактическое ядерное оружие. В КНДР отметили, что испытания ракет в очередной раз "продемонстрировали полную готовность подавить врага безоговорочными, маневренными, точными и сильными контратаками".

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