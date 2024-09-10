Дроны массированно атаковали Подмосковье: повреждены квартиры, есть пострадавшие (фото, видео)

В одном из городов повреждено не менее 20 квартир. Погибла женщина.

Беспилотники в ночь на 10 сентября атаковали четыре городских округа в Московской области России. В результате, вероятно, падения обломков были повреждены жилые многоэтажки.

Об этом сообщают российские власти и телеграм-каналы.

Дроны массированно атаковали Подмосковье. Так, аэропорт "Внуково" в Москве закрыли из-за "прилета" на взлетно-посадочной полосе. Росавиация сообщила, что аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" временно не принимают и не отправляют самолеты.

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Движение Каширским шоссе в сторону Москвы было перекрыто из-за обломков БПЛА, сообщили местные власти.

Также сообщается, что беспилотники попали в три многоэтажки в городе Раменское, которые получили существенные повреждения. На Спортивном проезде вспыхнул пожар на 11-12 этажах многоэтажки. В многоэтажке на Высоковольтной улице повреждения получила квартира на девятом этаже.

По данным российских пабликов, в Раменском было повреждено по меньшей мере 20 квартир.

Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, во время атаки дронов на Раменское погибла женщина, еще четыре человека пострадали. Из жилых домов были эвакуированы 43 человека.

В российском Минобороны отчитались, что ПВО за ночь сбила 144 беспилотника: 72 – в Брянской области, 20 – в Московской, 14 – в Курской, 13 – в Тульской, восемь – в Белгородской, семь – в Калужской, пять – в Воронежской, четыре в Липецкой и один – в Орловской.

В российских пабликах также заявляют, что были атакованы аэродром "Шайковка" (Калужская область) и аэродром "Халино" (Курская область). Заметим, что с "Шайковки" обычно взлетают Ту-22м3, а с "Халино" россияне запускают "Шахеды".

Поврежденный дом в Московской области после атаки дронами/Фото: российские телеграм-каналы

Поврежденный дом в Московской области после атаки дронами/Фото: российские телеграм-каналы

Поврежденный дом в Московской области после атаки дронами/Фото: российские телеграм-каналы

Поврежденный дом в Московской области после атаки дронами/Фото: российские телеграм-каналы

Дроны атаковали Московскую область: "прилеты" сняли на видео

Напомним, этой же ночью в российском Брянске прозвучала серия взрывов. Власти заявили об отражении массированной дроновой атаки.

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