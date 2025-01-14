Дроны массированно атаковали Россию: поражен стратегический завод "Оргсинтез"

В России беспилотники атаковали объекты в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске, Туле. В частности, был поражен завод "Оргсинтез", являющийся стратегическим объектом.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрей Коваленко.

"Цели в Энгельсе, Саратове, Казани, Брянске, Туле, среди которых заводы по производству компонентов и веществ для оружия, НПЗ, нефтебаза, склады и ПВО РФ", — говорится в заявлении Коваленко.

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Он отметил, что пораженный казанский завод "Оргсинтез" является стратегическим объектом, имеющим непосредственное значение для военно-промышленного комплекса России.

"Предприятие специализируется на производстве материалов, находящих применение в создании военной техники, вооружения и комплектующих. Полиамиды, синтетический каучук и другие химические соединения завода используются в производстве бронетехники, шин для танков и БТР, а также пластмасс для оружия и снаряжения", — в уведомлении руководителя ЦПД.

Он добавил, что "Оргсинтез" также производит компоненты для взрывчатых веществ, используемых в производстве боеприпасов.

Напомним, беспилотники уже пытались атаковать завод "Оргсинтез". Так, в мае 2024 года дроны были замечены в районе Казани, один из них упал в Атнинском районе.

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