Дроны меняют ход войны: Трамп признал успехи Украины и заговорил о давлении на Кремль

Трамп угрожает оказать давление на Кремль / © ТСН.ua

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Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Зеленским на саммите G7 заявил о необходимости усиления давления на Россию и отметил прогресс Украины в войне против государства-агрессора.

Об этом сообщает Axios.

По данным издания, Украина ведет масштабную и высокотехнологичную кампанию с использованием дронов, в ходе которой были нанесены удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре, нарушена логистика и впервые за несколько лет боевые действия перенесены на территорию самой России.

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В этом контексте президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале «40-дневной операции воздействия», цель которой — усилить давление на Москву и подтолкнуть её к заключению мирного соглашения.

Axios отмечает, что вскоре после заявления Зеленского произошла одна из крупнейших атак украинских дронов за время войны — удары были нанесены по 12 регионам РФ и оккупированному Крыму. Российские власти заявили о перехвате сотен беспилотников, а в Тульской области сообщали о взрывах на химическом предприятии.

Также на этой неделе под удары попали как минимум три российских нефтеперерабатывающих завода, а ранее серьезные повреждения получил один из крупнейших НПЗ в районе Москвы, который, по данным Reuters, может быть выведен из эксплуатации к 2027 году.

В кулуарах саммита «Большой семерки» Дональд Трамп, который провел отдельную встречу с Зеленским и недавно беседовал с Владимиром Путиным, заявил, что Украина «чувствует себя довольно неплохо» в войне и намекнул на необходимость усиления давления на Россию. В то же время, по данным Axios, часть участников саммита сомневается, что США готовы к реальным шагам в этом направлении.

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Издание также отмечает, что, несмотря на усиление давления на Россию, среди аналитиков нет единого мнения о том, способна ли украинская кампания с использованием дронов существенно приблизить окончание войны или, напротив, укрепит позицию Кремля в отношении продолжения боевых действий.

Напомним, ранее издание Bild сообщило, что президент США Дональд Трамп неожиданно изменил риторику в отношении Украины и ее президента Владимира Зеленского, открыто восхваляя его храбрость.

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