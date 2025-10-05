Дроны над аэропортами Германии: министр обороны сделал неожиданное заявление

Министр обороны Германии Борис Писториус / © Associated Press

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что дроны над немецкими аэропортами пока «не представляли никакой конкретной угрозы». По его словам, вооруженные силы не будут сбивать беспилотники везде, где бы они ни появились.

Такое заявление немецкий министр сделал в интервью деловому изданию Handelsblatt.

Он утверждает, что нужно «трезво и спокойно рассматривать ситуацию».

«Бундесвер не может быть везде в Германии, где появляются дроны, и сбивать их. Гораздо важнее, чтобы государственная и федеральная полиция развили возможности, необходимые для работы на определенной высоте», — сказал Писториус.

Он также выразил скептицизм относительно планов министра внутренних дел создать центр защиты от беспилотников.

«Этот центр тогда отвечал бы только за потенциальную угрозу от дронов. Однако, мы должны ожидать, что может быть несколько сценариев угрозы», — сказал Писториус, упомянув о возможности одновременного возникновения лесных пожаров или отключения электроэнергии в разных частях Германии.

Министр обороны заявил, что Россия пытается создать неопределенность нарушениями воздушного пространства и полетами дронов.

«Речь идет о провокации, нагнетании страха и разжигании противоречивых дебатов. [Президент России Владимир] Путин очень хорошо знает Германию, как мы все знаем. Он также знает немецкие инстинкты и рефлексы», — сказал он.

Однако, он отметил, что хотя немецкая разведка предполагает, что Россия сможет напасть на страну НАТО до 2029 года, «это не означает, что Путин обязательно сделает этот шаг».

Напомним, полиция Франкфурта-на-Майне задержала 41-летнего мужчину, подозреваемого в запуске дрона над местным аэропортом,который является крупнейшим в Германии.

Полиция Мюнхена развернула специальный автомобиль с лазерной установкой возле одной из взлетно-посадочных полос аэропорта Мюнхена.Устройство способно определять расстояние до беспилотников и нейтрализовать их.

Премьер-министр Баварии Маркус Седер призвал усилить противовоздушную оборону Германии и просит разрешить полиции сбивать дроны.