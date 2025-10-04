Дроны над базами НАТО: в Европе обсуждают угрозу "гибридной войны" со стороны России

Европа напугана массовыми инцидентами с дронами над военными базами НАТО / © ТСН

Беспокойство в странах-членах НАТО по поводу угрозы «гибридной войны» со стороны России растет на фоне распространения случаев появления неизвестных беспилотников над военными объектами и аэропортами Европы. Дания , одна из основательниц Альянса, публично выразила тревогу и прямо указала на источник опасности.

Об этом пишет Fortune.

Дроны парализуют европейские объекты

Последние инциденты с дронами зафиксированы в нескольких европейских странах, что вызвало оперативные действия и расследование:

Германия : в аэропорту Мюнхена были приостановлены рейсы после того, как были замечены несколько беспилотников.

Бельгия : власти объявили о расследовании 15 дронов, замеченных над военной базой вблизи границы с Германией.

Дания : над крупнейшими военными базами и гражданскими аэропортами страны несколько раз были зафиксированы пролеты неизвестных дронов .

Хотя официально Дания не возлагает ответственность за последние инциденты непосредственно на Россию, эти события происходят после российских вторжений беспилотников в воздушное пространство Польши и вылетов российских истребителей в пространство Эстонии, которые заставили НАТО поднимать свои самолеты-перехватчики.

«Я надеюсь, что теперь все осознают, что идет гибридная война, и сегодня это Польша, завтра Дания, а на следующей неделе, вероятно, это будет где-то другое», — заявила премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен.

Москва стремится к дестабилизации

Мэтте Фредериксен подчеркнула, что только «одна страна готова нам угрожать, и это Россия, и поэтому нам нужен очень сильный ответ». Впрочем, посол России в Дании свою причастность отрицал, назвав инциденты «срежиссированной провокацией».

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о дронах над Европой, лишь насмешливо пошутил: «Я остановлюсь, больше не буду посылать никаких дронов во Францию, Данию, Копенгаген. Где еще они летали?».

Беспокойство по поводу гибридной войны — операций в серой зоне, не достигающих уровня полномасштабного военного нападения, растет на фоне того, что Европа продолжает оказывать поддержку Украине. Европейские чиновники подозревают Москву в ряде других гибридных угроз, которые преследуют цель расколоть и дестабилизировать континент. Речь идет о повреждении подводных кабелей, кибератаках, глушении GPS гражданской авиации и даже поджоги.

Оценка военной угрозы

На фоне роста российской угрозы Европа ускоряет восстановление своих военных возможностей. Мэтте Фредериксен подытожила, что континент переживает «самую сложную и опасную ситуацию со времен окончания Второй мировой войны».

Ранее в этом году служба военной разведки Дании оценила риски от России, когда война в Украине остановится или будет заморожена. Согласно их отчету, если США не вмешаются, Россия может:

Начать локальную войну против соседней страны в течение шести месяцев.

Спровоцировать региональную войну в странах Балтии в течение двух лет.

Совершить крупномасштабное нападение на Европу в течение пяти лет.

Напомним, премьер Дании в интервью Financial Times подчеркнула, что гибридная война России «это только начало» и преследует цель «угрожать нам, разделять нас, дестабилизировать нас. Один день использовать дроны, на следующий день – кибератаки, на третий день – саботаж».