Мир
547
1 мин

Дроны над Данией: Трамп прокомментировал возможную угрозу — что он сказал

Президент США отреагировал на инцидент с дронами в Дании.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Дроны над Данией: Трамп прокомментировал возможную угрозу — что он сказал

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп прокомментировал инцидент с дронами в Дании, заявив, что ждет больше информации.


Американский президент Дональд Трамп заявил об этом во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Трамп воздержался от подробных комментариев по поводу сообщений о возможной активности дронов в Дании.

«Я не буду отвечать, пока я не получу дополнительную информацию. Они знают, что произошло, но, конечно, мы очень быстро узнаем», — ответил он на вопрос журналиста.

Заявление прозвучало на фоне сообщений об инцидентах с беспилотниками, которые, по данным Копенгагена 22 сентября, могли представлять угрозу безопасности.

Вашингтон пока не предоставил официальную позицию, однако в США подчеркивают, что внимательно следят за развитием событий.

Напомним, согласно сообщению полиции Дании, движение транспорта было полностью остановлено примерно в 20:26 по местному времени. Из-за этого по меньшей мере 15 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты.

