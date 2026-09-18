Москва. / © Associated Press

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Ночью и с утра 18 сентября Москву атаковали неизвестные добрые беспилотники. В то же время в российском Таганроге в Ростовской области прозвучала серия взрывов. Возник масштабный пожар.

Что известно об атаке на территорию России читайте в материале ТСН.ua.

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Атака на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российское ПВО якобы уничтожило 35 беспилотников, направлявшихся в столицу. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы и специалисты.

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В то же время из-за дроновой атаки в аэропортах Москвы вводились ограничения на прием и отправку самолетов. По данным Росавиации, ограничения действовали еще с вечера 17 сентября. Во «Внуково» и «Домодедово» их отменили лишь около семи утра.

Взрывы в Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром отчитался, что якобы силы ПВО сбили более 50 дронов в Ростове, Батайске, Таганроге и пяти районах Ростовской области.

Отметим, около 4:00 о взрывах без уточнения деталей сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова. Она просила людей «не паниковать и сохранять покой», а также «не подходить к окнам и зайти в помещения».

В свою очередь мэр Ростова Александр Скрябин заявил о работе противовоздушной обороны, которая якобы пыталась отбить атаку беспилотников. После взрывов в городе вспыхнул пожар.

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Между тем местные жители в соцсетях панически жаловались на взрывы и фейерверки, а также на то, что не слышали сирен воздушной тревоги. В Сети традиционно начали появляться видео, на которых видна работа ПВО, пожар и столбы дыма. В то же время россияне активно снимали последствия атаки.

В то же время, Телеграмм-канал Exilenova+ опубликовал видео насчет атаки на Ростовскую область. В частности, в Таганроге афиксирован пожар в районе промзоны недалеко от порта, а в Ростове была атакована авиабаза. Однако информация пока нуждается в подтверждениях.

Силы ПВО сбили более 50 БПЛА в Ростове, Батайске, Таганроге и пяти районах Ростовской области. Повреждены 14 домов, в том числе восемь — многоквартирных, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Дата публикации 08:03, 18.09.26 Количество просмотров 23 Массированная атака дронов на Ростовщину: взрывы, пожары и паника (видео)

Как сообщалось, в России после атаки дронов 17 сентября прекратил работу Ярославский НПЗ «Славнефть-ЯНОС». Источники Reuters заявили, что в результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-3. Ее мощность составляет 17 140 тонн в сутки — примерно 40% всех перерабатывающих мощностей завода.

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