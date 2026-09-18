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Дроны налетели на Москву, а Таганрог вздрогнул от взрывов — россияне в панике: что происходило этой ночью в России (видео)
Этой ночью Москву атаковали десятки дронов, а Таганрог накрыли сильнейшие взрывы.
Ночью и с утра 18 сентября Москву атаковали неизвестные добрые беспилотники. В то же время в российском Таганроге в Ростовской области прозвучала серия взрывов. Возник масштабный пожар.
Что известно об атаке на территорию России читайте в материале ТСН.ua.
Атака на Москву
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в российское ПВО якобы уничтожило 35 беспилотников, направлявшихся в столицу. По его словам, на местах падения обломков работают экстренные службы и специалисты.
В то же время из-за дроновой атаки в аэропортах Москвы вводились ограничения на прием и отправку самолетов. По данным Росавиации, ограничения действовали еще с вечера 17 сентября. Во «Внуково» и «Домодедово» их отменили лишь около семи утра.
Взрывы в Ростовской области
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь утром отчитался, что якобы силы ПВО сбили более 50 дронов в Ростове, Батайске, Таганроге и пяти районах Ростовской области.
Отметим, около 4:00 о взрывах без уточнения деталей сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова. Она просила людей «не паниковать и сохранять покой», а также «не подходить к окнам и зайти в помещения».
В свою очередь мэр Ростова Александр Скрябин заявил о работе противовоздушной обороны, которая якобы пыталась отбить атаку беспилотников. После взрывов в городе вспыхнул пожар.
Между тем местные жители в соцсетях панически жаловались на взрывы и фейерверки, а также на то, что не слышали сирен воздушной тревоги. В Сети традиционно начали появляться видео, на которых видна работа ПВО, пожар и столбы дыма. В то же время россияне активно снимали последствия атаки.
В то же время, Телеграмм-канал Exilenova+ опубликовал видео насчет атаки на Ростовскую область. В частности, в Таганроге афиксирован пожар в районе промзоны недалеко от порта, а в Ростове была атакована авиабаза. Однако информация пока нуждается в подтверждениях.
Силы ПВО сбили более 50 БПЛА в Ростове, Батайске, Таганроге и пяти районах Ростовской области. Повреждены 14 домов, в том числе восемь — многоквартирных, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.
Как сообщалось, в России после атаки дронов 17 сентября прекратил работу Ярославский НПЗ «Славнефть-ЯНОС». Источники Reuters заявили, что в результате удара была повреждена установка первичной переработки нефти АВТ-3. Ее мощность составляет 17 140 тонн в сутки — примерно 40% всех перерабатывающих мощностей завода.