Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
386
Время на прочтение
1 мин

Дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской Уфе

Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Уфа, в результате чего там загорелся пожар.

Автор публикации
Анастасия Павленко
НПЗ находится в около 1500 км от границы с Украиной

НПЗ находится за около 1500 км от границы с Украиной

Дроны СБУ совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-УНПЗ» в столице республики РФ Башкортостан Уфе.

Об этом сообщили ТСН.ua источники в Службе безопасности.

По их данным, после попадания дронов-камикадзе на территории объекта прогремели мощные взрывы, начался масштабный пожар. Окончательные последствия операции уточняются.

Уфа является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих центров России и обеспечивает российскую армию.

Напомним, 9 октября беспилотники атаковали «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод» в городе Котово Волгоградской области России. В результате атаки на территории предприятия загорелись масштабные пожары.

С начала 2025 года российские НПЗ регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. На некоторых заводах выходили из строя установки первичной переработки нефти, требовавшие ремонта.

Дата публикации
Количество просмотров
386
