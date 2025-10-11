- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 386
- Время на прочтение
- 1 мин
Дроны нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу в российской Уфе
Дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Уфа, в результате чего там загорелся пожар.
Дроны СБУ совершили атаку на нефтеперерабатывающий завод «Башнефть-УНПЗ» в столице республики РФ Башкортостан Уфе.
Об этом сообщили ТСН.ua источники в Службе безопасности.
По их данным, после попадания дронов-камикадзе на территории объекта прогремели мощные взрывы, начался масштабный пожар. Окончательные последствия операции уточняются.
Уфа является одним из самых крупных нефтеперерабатывающих центров России и обеспечивает российскую армию.
Напомним, 9 октября беспилотники атаковали «ЛУКОЙЛ-Коробковский газоперерабатывающий завод» в городе Котово Волгоградской области России. В результате атаки на территории предприятия загорелись масштабные пожары.
С начала 2025 года российские НПЗ регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников. На некоторых заводах выходили из строя установки первичной переработки нефти, требовавшие ремонта.