Дроны нарушили воздушное пространство США и вызвали переполох

Дпрн. Иллюстративное изображение

Дроны, используемые мексиканскими наркокартелями, вошли в воздушное пространство США вблизи города Эль-Пасо, штат Техас. В общине возник переполох, поскольку местные власти заранее не уведомили об инциденте.

Об этом сообщает BBC.

«Дроны мексиканских картелей нарушили воздушное пространство США. Военное министерство вмешалось, чтобы вывести их из строя», — заявил впоследствии чиновник администрации Трампа.

Инцидент произошел во вторник, 10 февраля. Сразу после нарушения воздушного пространства Федеральное управление гражданской авиации (FAA) неожиданно приказало приостановить полеты в Международном аэропорту Эль-Пасо. При этом местные власти о причине таких мер не проинформировали.

«Мы проснулись, как и многие из вас, посреди ночи от сообщений и звонков, которые сообщали нам, что наше воздушное пространство закрыто. Наша община была напугана. Так нельзя делать», — сказал мэр Эль-Пасо Ренард Джонсон

После объявления о закрытом воздушном пространстве в социальных сетях выдвигали конспирологические теории и задавались вопросом, не находятся ли США на грани войны.

Международный аэропорт Эль-Пасо заявил, что он был уведомлен «незадолго до» приостановки всех рейсов, и он запросил дополнительную информацию от FAA.

«Уведомление было выдано без какого-либо предупреждения местных органов власти или авиадиспетчеров», — сказал депутат городского совета Крис Каналес.

Известно, что внутри Мексики картели используют дроны для сброса взрывчатки на соперников или силы безопасности, а картель «Новое поколение Халиско» даже имеет специализированное подразделение дронов.

На границе с США дроны в основном используются для сбора разведывательных данных и операций по торговле людьми.

«Они следят за местоположением патрульных агентов и передают эту информацию мигрантам, чтобы они могли провести их через границу», — пояснил Паркер Асманн, эксперт по мексиканским картелям в вашингтонском аналитическом центре Insight Crime.

В районе Эль-Пасо, который Асманн описывает как «центр» торговли людьми, дроны являются относительно новой технологией, заменяющей роли, которые ранее выполняли «наблюдатели» в горах.

Однако активность дронов в этом районе наблюдается очень часто, поэтому причина внезапного и масштабного закрытия воздушного пространства остается неясной.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о переходе к новому этапу борьбы с наркокартелями, которые, по его словам, управляют Мексикой.