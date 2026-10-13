Дроны научились обходить украинскую РЭБ: что известно о новой разработке РФ

Российские дроны оснащают навигацией, как на крылатых ракетах. / © ТСН.ua

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Россия начала использовать оптическую навигационную систему «Сусанин» на своих дальнобойных реактивных ударных беспилотниках «Герань-4» и «Герань-5». Технология позволяет дронам ориентироваться по изображениям земной поверхности и продолжать движение к заранее определенным целям даже при подавлении спутниковых сигналов.

Об этом пишет Business Insider.

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Как работает система «Сусанин»

В память беспилотника загружают изображение местности, над которой он должен пролететь. При полете камера, направленная вниз, снимает земную поверхность, а бортовая система сравнивает полученные кадры с предварительно сохраненными изображениями. Благодаря этому дрон может определять свое положение и корректировать маршрут без постоянной опоры на спутниковую навигацию или радиоуправление.

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Советник президента по технологическим направлениям обороны Сергей «Флэш» Бескрестнов обратил внимание, что для такого ориентирования не обязательно нужны специальные сверхточные карты.

«Для базовой ориентировки достаточно даже изображений Google Earth», — написал Бескрестнов в соцсетях.

По словам эксперта, Россия уже использует подобные навигационные системы на меньших беспилотниках, в частности «Молния», V2U и «Ланцет». Он также предполагает, что в течение 2027 года российские военные будут активнее развивать эту технологию.

Технология крылатых ракет в более дешевых дронах

Принцип работы «Сусанина”2 напоминает систему навигации, которую применяют некоторые крылатые ракеты. К примеру, американская Tomahawk использует технологию сопоставления цифровых изображений местности с эталонными данными, благодаря чему может уточнять свое положение во время полета. Похожий принцип оптического сопоставления — под названием «Отблеск-У» – применяется и в российских крылатых ракетах Х-101.

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В то же время использование подобной технологии на беспилотниках значительно дешевле. По оценкам, приведенным в материале, реактивный дрон «Герань-4» стоит примерно 50-70 тысяч долларов, а «Герань-5» — 100-115 тысяч долларов. Для сравнения, стоимость одной крылатой ракеты Х-101 оценивается примерно в 2,4 млн долларов.

Масштабы применения таких беспилотников тоже растут. По данным публикации, только в сентябре Россия запустила по Украине более 3500 дронов разных типов, среди которых все чаще фиксируют реактивные аппараты нового поколения. Применение навигации, менее зависимой от спутниковых сигналов, может сделать часть этих атак более сложными для перехвата.

© Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Можно ли противодействовать дронам с «Сусанином»

Новая система не делает российские беспилотники неуязвимыми. Она лучше подходит для ударов по неподвижным, заранее определенным целям, координаты которых внесли в программу полета. Самостоятельно находить подвижную военную технику или передвижные ракетные установки и изменять маршрут в соответствии с их перемещением такая навигация не позволяет.

По оценке Кирилла Люкова, руководителя направления беспилотных технологий в благотворительном фонде Сергея Притулы, в настоящее время основным способом противодействия таким аппаратам является физический перехват. Украина развивает дроны-перехватчики, способные догонять скоростные реактивные цели, однако их внедрение и масштабирование требуют времени. Другой вариант — применение зенитных ракет, являющихся дефицитным и дорогостоящим ресурсом.

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Уязвимостью «Сусанина» остается зависимость от качества изображений местности. Облака, дождь и туман могут затруднять распознавание маршрута, а для точного сопоставления изображений необходимы соответствующие условия полета. Так что новая технология может усилить угрозу украинской инфраструктуре, но не устраняет всех возможностей противодействия.

Россия модернизирует ударные дроны — последние новости

В начале октября Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало детали обновленной «Герань-4». Помимо оптической навигации, беспилотник получил дополнительный магнитометр для повышения точности автономного движения, двигатель российского производства вместо китайского и новую боевую часть, предназначенную для поражения мостовых конструкций и опор линий электропередач. ГУР раскрыло состав обновленной «Герань-4».

На следующий день аналитики Института изучения войны обратили внимание на более широкое применение модернизированных российских беспилотников. По их оценке, новые модификации «Герань» и «Молния» могут использовать для поражения не только мостов, но и локомотивов и других объектов логистики. Россия расширяет список целей для дронов на фоне подготовки к зимней кампании ударов.

Еще одним направлением модернизации стало усиление защиты от радиоэлектронной борьбы. 9 октября сообщалось, что в российских «Шахедах» обнаружили усовершенствованные спутниковые антенны, затрудняющие подавление навигационных сигналов. В «Шахедах» обнаружили новые антенны, что свидетельствует о параллельном развитии нескольких технологий для повышения устойчивости российских беспилотников к украинским средствам противодействия.

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