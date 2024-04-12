Дроны наведались в ростовский Новошахтинск: раньше там был атакован НПЗ

Россияне традиционно утверждают, что все было сбито.

Минобороны России заявило, что в ночь на 12 апреля над территорией Ростовской области были сбиты четыре якобы украинских беспилотника, еще один дрон — над территорией Белгородской области.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Ночью Голубев написал в Сети, что в Новошахтинске в 03:10 были уничтожены четыре дрона-камикадзе.

"По предварительным данным, в результате атаки пострадавших и повреждения объектов не зафиксировано", – указал губернатор, не уточнив цель атаки.

Отметим, что месяц назад, а именно 13 марта, обломки трех беспилотников упали на территорию Новошахтинского завода нефтепродуктов – это крупнейший поставщик нефтепродуктов на юге РФ и единственный НПЗ в Ростовской области.

Тогда губернатор сообщал об остановке технологических объектов предприятия.

Напомним, российские НПЗ в 2024 году подвергаются регулярным атакам дронов, что повлияло на объемы нефтепереработки. В то же время, Россия с марта возобновила массированные атаки на объекты энергетической инфраструктуры Украины. Последняя из них была в ночь на 12 апреля: оккупанты в очередной раз атаковали дронами энергетическую инфраструктуру в разных регионах государства.

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