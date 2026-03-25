Атаки украинских беспилотников по объектам на северо-западе России нарушили работу ключевой инфраструктуры экспорта российской нефти. Порты Приморск и Усть-Луга временно остановили отгрузку нефти и нефтепродуктов.

Об этом сообщает Reuters.

По данным источников агентства, в Усть-Луге территорию объекта оцепили, а огонь охватил резервуары с топливом. О пострадавших не сообщается, однако масштабы пожара оказались значительными.

Российские чиновники заявили, что в Усть-Луге вспыхнул пожар после атаки украинского беспилотника.

Приморск, расположенный через Финский залив к северу от Усть-Луги, также недавно стал целью атаки. В результате удара дронов на нефтяных терминалах этого рота вспыхнули крупные пожары.

В соцсетях распространяются видео с густыми клубами черного дыма над портами.

Директор Береговой охраны Финского залива Юкка-Пекка Лумилахти сообщил Reuters, что пожар в Приморске до сих пор не полностью потушен.

«Там до сих пор горит почти так же, как и в начале. Это действительно масштабные пожары, и там огромное количество дыма», — сказал он.

По его словам, пока утечки нефти в результате атак не было.

Хейкки Аутто, член финского парламента и председатель комитета по вопросам обороны, рассказал агентству Reuters, что во вторник, когда он приземлился в аэропорту Хельсинки в Финляндии, он видел огромный столб черного дыма, поднимавшийся со стороны порта Приморск.

«Поразительно, что боевые действия происходят так близко, даже если ситуация с безопасностью в Финляндии не изменилась», — сказал он, добавив, что Европейский Союз должен был бы ввести более строгие санкции, чтобы остановить экспорт российской нефти без участия украинских дронов.

По оценке Reuters, атаки на балтийские порты стали одним из самых серьезных ударов по российской нефтяной инфраструктуре за последние годы войны.

Напомним, командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди «Мадьяр» сообщил, что украинские беспилотники атаковали нефтяной терминал в порту Усть-Луга Ленинградской области, где вспыхнул масштабный пожар, который полностью остановил перевалку топлива.