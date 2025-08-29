- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 322
- Время на прочтение
- 2 мин
Дроны остановили работу еще одного НПЗ в России
Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод только 21 августа возобновил работу после капитального ремонта, который длился с 1 июля.
После атаки украинских дронов 28 августа в России прекратил свою работу Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие, которое входит в Самарскую группу НПЗ «Роснефти», лишь неделю назад возобновило переработку нефти после ремонта.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.
По их данным, в результате атаки повреждены обе основные установки первичной переработки нефти: CDU-4 и CDU-5, каждая из которых имеет мощность 70 тысяч баррелей в сутки. Также пострадала часть вспомогательных установок завода.
Источники сообщают, что Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод 21 августа возобновил работу после капитального ремонта, который длился с 1 июля.
Предприятие входит в Самарскую группу нефтеперерабатывающих заводов «Роснефти» вместе с Новокуйбышевским и Сызранским НПЗ.
сейчас Сызранский нефтеперерабатывающий завод также не работает, остановившись 15 августа из-за повреждения дроном.
2 августа Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод также был атакован дронами.
Мощность Куйбышевского нефтеперерабатывающего завода составляет 7,0 миллионов тонн нефти в год, или около 140 тысяч баррелей в сутки.
По данным отраслевых источников, в 2024 году Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод переработал 4,7 миллиона метрических тонн сырой нефти, произвел 0,8 миллиона тонн автомобильного бензина, 1,4 миллиона тонн дизельного топлива и 1,3 миллиона тонн мазута.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 28 августа подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российского агрессора. Речь идет об Афипском (Краснодарский край) и Куйбышевском (Самарская область) нефтеперерабатывающих заводах.