Мир
394
1 мин

Дроны от "Мадяра" устроили фейерверки на российской нефтестанции

Командующий Сил беспилотных систем рассказал, что украинские дроны повредили нефтеперекачивающую станцию «Второво».

Автор публикации
Дмитрий Гулийчук
ВСУ снова ударили по российской нефти

ВСУ снова ударили по российской нефти

В ночь на 7 сентября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области РФ.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр).

«Топливо в Москве немного сбоит, говорят. НПС „Второво“, Транснефть (Пенкино, Владимирская область, РФ) немного подпортилось», — написал «Мадяр».

По его словам, по нефтеперекачивающей станции ударили бойцы 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ.

Он также добавил, что доразведка пока невозможна, однако эффективность удара подтверждается по «нытью» местных россиян в соцсетях.

Ранее «Мадяр» подтвердил поражение НПЗ в Рязани и нефтебазы в оккупированном Луганске.

Также мы писали, что в ночь на 22 августа ударные дроны 14-го полка СБС ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции «Унеча» нефтепровода «Дружба» в Брянской области России, что привело к остановке транспортировки нефти.

