Дроны от "Мадяра" устроили фейерверки на российской нефтестанции

ВСУ снова ударили по российской нефти

В ночь на 7 сентября подразделения Сил беспилотных систем ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию «Второво» во Владимирской области РФ.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди (Мадяр).

«Топливо в Москве немного сбоит, говорят. НПС „Второво“, Транснефть (Пенкино, Владимирская область, РФ) немного подпортилось», — написал «Мадяр».

По его словам, по нефтеперекачивающей станции ударили бойцы 14-го полка Сил беспилотных систем ВСУ.

Он также добавил, что доразведка пока невозможна, однако эффективность удара подтверждается по «нытью» местных россиян в соцсетях.

Ранее «Мадяр» подтвердил поражение НПЗ в Рязани и нефтебазы в оккупированном Луганске.

Также мы писали, что в ночь на 22 августа ударные дроны 14-го полка СБС ВСУ ударили по нефтеперекачивающей станции «Унеча» нефтепровода «Дружба» в Брянской области России, что привело к остановке транспортировки нефти.