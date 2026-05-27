Дроны посыпались с неба прямо во время шоу: зрители сняли момент на видео

Беспилотник (иллюстративный фото)

Во время популярного светового шоу Vivid Sydney в гавани Дарлинг-Гарбор произошел технический сбой: почти 90 дронов упали с неба в воду рядом со зрителями. Организаторы отменили часть последующих выступлений и приступили к проверке инцидента.

Об этом сообщает BBC.

Во время вечернего шоу в Сиднее около 90 дронов неожиданно упали с неба прямо во время выступления. Инцидент произошел в понедельник вечером по местному времени в районе Дарлинг-Гарбор, где проходит ежегодный фестиваль света Vivid Sydney.

На видео, появившемся после инцидента, видно, как десятки дронов падают в воду неподалеку от большой толпы людей. Очевидцы рассказывали, что часть аппаратов с громким звуком ударялась о причал.

По данным организаторов, причиной сбоя стали "непредвиденные технические трудности". Компания Skymagic, отвечавшая за дрон-шоу, заявила, что во время выступления 25 мая техническая неисправность привела к аварийной посадке 89 дронов в воде в районе Кокл-Бэй.

В компании объяснили, что основной причиной стало внезапное изменение радиочастотной обстановки уже после взлета. Поэтому часть дронов потеряла точность позиционирования и запустила процедуры аварийной посадки.

В то же время в Skymagic подчеркнули, что ни один из дронов не вышел за пределы безопасной зоны. Организаторы Vivid Sydney извинились перед посетителями за неудобства и сообщили, что шоу было остановлено в соответствии со стандартными протоколами безопасности.

После инцидента несколько последующих выступлений отменили. Skymagic вместе с государственными службами должны провести полную оценку ситуации, после чего будет решено, продолжать ли программу дрон-шоу.

Речь идет о шоу Star-Bound, в котором должны были участвовать до тысячи специально разработанных дронов. Выступление длится около 12 минут. В целом организаторы планировали провести 22 таких шоу в течение 11 вечеров в рамках трехнедельного фестиваля.

Vivid Sydney проходит с 2009 года и позиционируется как один из самых больших фестивалей света, музыки, идей и гастрономии в Южном полушарии. Ежегодно он привлекает тысячи местных жителей и туристов, в частности, световыми инсталляциями возле Сиднейской гавани и проекциями на здание Сиднейской оперы.

