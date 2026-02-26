Дроны "просканировали" землю: в Италии открыли потерянный город Древнего Рима

В Италии нашли старый город Фото иллюстративный / © pixabay.com

В Италии археологи обнаружили древний город с форумом и монументальным театром рядом со всемирно известной туристической локацией — Аппиевой дорогой.

Об открытии сообщило Министерство культуры Италии.

Руины нашли на археологическом участке Фиоккалья в муниципалитете Флумери (провинция Авеллино), недалеко от Аппиевой дороги — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот путь протяженностью около 350 миль (свыше 560 км) соединяет Рим с Бриндизи и считается одной из важнейших стратегических дорог Древнего Рима. Некоторые ее участки датируются еще 312 годом до н.

В Италии у Аппиевой дороги нашли древний римский город с форумом и театром

Город с четкой планировкой

По данным министерства, раскопки позволили «четко идентифицировать ортогональную планировку города с регулярными улицами и кварталами, спроектированными по модели вновь римских городов».

Среди ключевых находок зафиксировали форум, являвшийся гражданским и торговым центром города, а также ранее неизвестный монументальный театр. В ведомстве отметили, что эти объекты «свидетельствуют о социальной и культурной важности урбанистического центра».

«Находки подтверждают, что Фиоккалья была структурированным городом с монументальными общественными зданиями, что усиливает его историческую и стратегическую роль в римской дорожной системе», — говорится в сообщении.

Археологи датируют город II-I веками до н.э.

Дроны сделали «рентген» под землей

Открытие стало возможным благодаря использованию современных технологий. Команда специалистов применила геофизические исследования и дистанционное зондирование с помощью дронов, оснащенных тепловыми и мультиспектральными сенсорами.

Профессор Университета Саленто Джузеппе Чераудо пояснил, что эта технология позволила получить настоящий рентген скрытого под землей города — структуры удалось обнаружить благодаря изменениям в росте растительности и магнитном составе почвы.

По его словам, мультидисциплинарный подход создал надежную научную основу для дальнейшего сохранения и популяризации памятки.

«Источник великой гордости»

Мэр Флумери Анджело Ланца назвал открытие «источником большой гордости и возможностью развития нашей территории».

Он добавил, что муниципалитет готов сотрудничать с университетом и профильными органами, чтобы превратить стратегический узел Фиоккалью вдоль Аппиевой дороги в важный историко-культурный центр внутренней Кампании.

Это открытие пополнило список громких археологических находок в Италии в 2026 году. Ранее в феврале в Помпеях обнаружили 2000-летние любовные надписи, а в январе археологи сообщили об открытии давно утраченной базилики, связанной с известным отцом архитектуры Витрувием.

Напомним, в США в частном саду молодожены обнаружили древнеримское надгробие, пропавшее во время Второй мировой войны. Антропологиня Даниэлла Санторо и ее муж Аарон Лопес обнаружили полуспрятанную в земле плиту при расчистке сада у своего дома в районе Кэрролтон.