- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 113
- Время на прочтение
- 2 мин
Дроны "просканировали" землю: в Италии открыли потерянный город Древнего Рима
У туристической Аппиевой дороги археологи обнаружили древний город с четкой планировкой, форумом и монументальным театром. Открытие было сделано благодаря современным технологиям.
В Италии археологи обнаружили древний город с форумом и монументальным театром рядом со всемирно известной туристической локацией — Аппиевой дорогой.
Об открытии сообщило Министерство культуры Италии.
Руины нашли на археологическом участке Фиоккалья в муниципалитете Флумери (провинция Авеллино), недалеко от Аппиевой дороги — объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. Этот путь протяженностью около 350 миль (свыше 560 км) соединяет Рим с Бриндизи и считается одной из важнейших стратегических дорог Древнего Рима. Некоторые ее участки датируются еще 312 годом до н.
Город с четкой планировкой
По данным министерства, раскопки позволили «четко идентифицировать ортогональную планировку города с регулярными улицами и кварталами, спроектированными по модели вновь римских городов».
Среди ключевых находок зафиксировали форум, являвшийся гражданским и торговым центром города, а также ранее неизвестный монументальный театр. В ведомстве отметили, что эти объекты «свидетельствуют о социальной и культурной важности урбанистического центра».
«Находки подтверждают, что Фиоккалья была структурированным городом с монументальными общественными зданиями, что усиливает его историческую и стратегическую роль в римской дорожной системе», — говорится в сообщении.
Археологи датируют город II-I веками до н.э.
Дроны сделали «рентген» под землей
Открытие стало возможным благодаря использованию современных технологий. Команда специалистов применила геофизические исследования и дистанционное зондирование с помощью дронов, оснащенных тепловыми и мультиспектральными сенсорами.
Профессор Университета Саленто Джузеппе Чераудо пояснил, что эта технология позволила получить настоящий рентген скрытого под землей города — структуры удалось обнаружить благодаря изменениям в росте растительности и магнитном составе почвы.
По его словам, мультидисциплинарный подход создал надежную научную основу для дальнейшего сохранения и популяризации памятки.
«Источник великой гордости»
Мэр Флумери Анджело Ланца назвал открытие «источником большой гордости и возможностью развития нашей территории».
Он добавил, что муниципалитет готов сотрудничать с университетом и профильными органами, чтобы превратить стратегический узел Фиоккалью вдоль Аппиевой дороги в важный историко-культурный центр внутренней Кампании.
Это открытие пополнило список громких археологических находок в Италии в 2026 году. Ранее в феврале в Помпеях обнаружили 2000-летние любовные надписи, а в январе археологи сообщили об открытии давно утраченной базилики, связанной с известным отцом архитектуры Витрувием.
Напомним, в США в частном саду молодожены обнаружили древнеримское надгробие, пропавшее во время Второй мировой войны. Антропологиня Даниэлла Санторо и ее муж Аарон Лопес обнаружили полуспрятанную в земле плиту при расчистке сада у своего дома в районе Кэрролтон.