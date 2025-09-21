Дроны против миллиардных истребителей: как НАТО готовится к массированным атакам России

НАТО в дроновой войне

После атаки дронов РФ на Польшу главным вопросом для Европы является не столько, сознательно ли Москва запустила почти два десятка БпЛА в воздушное пространство НАТО, как тот, какой будет военная реакция Альянса.

Об этом говорится в материале CNN.

«Если, как считает Варшава, это был умышленный тест системы обороны НАТО, то для России это оказалось удивительно дешевым экспериментом», — говорится в материале.

10 сентября НАТО подняло в небо многомиллионные истребители F-16 и F-35 против так называемых дронов Gerbera, сделанных из фанеры и пенопласта, которые часто используются Россией как ложные цели. Это стало эффективной демонстрацией силы, но только расходы на горючее и обслуживание таких полетов достигают десятков тысяч долларов.

«Эта асимметрия стоимости не работает», — отмечает исследователь Лондонского Института королевских объединенных служб (RUSI) Роберт Толласт.

Он добавляет: НАТО способна противостоять массированным атакам дронов (как это было во время отражения иранского нападения на Израиль в апреле), но цена такой защиты — более 1 млрд долларов — делает подход нежизнеспособным.

«Технологии есть, но НАТО слишком медленное»

Специалисты оборонной индустрии убеждены: решения уже существуют, но система закупок Альянса слишком медленная.

«Вероятно, значительная часть польской границы уже могла бы быть защищена „стеной дронов“», — отмечает руководитель британской компании MARSS, специализирующейся на системах обнаружения угроз и дронах-перехватчиках Йоханнесе Пинле.

Речь идет о многоуровневой системе обнаружения и перехвата, продвигаемой странами Балтии и поддерживаемой ЕС. Проблема, по словам Пинля, состоит в том, что система закупок НАТО «застряла в 80-х».

Война в Украине как полигон инноваций

Примеры перемен уже есть. Британия купила более 350 млн. долларов беспилотников AR3 для Украины, а впоследствии интегрировала их в собственную систему электронной борьбы StormShroud. Компания открыла новый завод в Великобритании на 1000 рабочих мест.

«Скорость, которая нужна, требует от нас инноваций в темпе военного времени», — подчеркнул начальник Генштаба Великобритании Ричард Найтон.

Схожие процессы происходят и в Латвии: стартап Origin Robotics создал дроны BEAK и BLAZE для ударов и перехватов, профинансированных правительством.

Гонка наращивания производства

«Россия ежемесячно производит до 5500 дронов типа „Герань“ и дешевле Gerbera. В сентябре впервые зафиксирован запуск более 800 дронов в одну ночь», — говорится на CNN.

Европейские производители пытаются ответить масштабированием. К примеру, Норвегия увеличила выпуск артиллерийских снарядов с нескольких тысяч в год до 80 тыс. после начала полномасштабного вторжения РФ. Теперь работает над дешевыми ракетами большого количества, чтобы соответствовать экономике атак дронов.

Итак, НАТО стоит перед ключевым вызовом: сможет ли оно преодолеть инерцию и адаптироваться к навязавшей Россию темпам «дроновой войны»?

Напомним, британские истребители начали патрулирование неба над Польшей. Они впервые поднялись для патрулирования польского неба в рамках операции «Восточный часовой».

Между тем, министр обороны Украины Денис Шмигаль анонсировал, что наше государство и Польша договорились создать совместную рабочую группу по авиационным системам БПЛА.