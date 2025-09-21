- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 58
- Время на прочтение
- 3 мин
Дроны против миллиардных истребителей: как НАТО готовится к массированным атакам России
Европа ускоряет производство оружия после атак дроновых РФ.
После атаки дронов РФ на Польшу главным вопросом для Европы является не столько, сознательно ли Москва запустила почти два десятка БпЛА в воздушное пространство НАТО, как тот, какой будет военная реакция Альянса.
Об этом говорится в материале CNN.
«Если, как считает Варшава, это был умышленный тест системы обороны НАТО, то для России это оказалось удивительно дешевым экспериментом», — говорится в материале.
10 сентября НАТО подняло в небо многомиллионные истребители F-16 и F-35 против так называемых дронов Gerbera, сделанных из фанеры и пенопласта, которые часто используются Россией как ложные цели. Это стало эффективной демонстрацией силы, но только расходы на горючее и обслуживание таких полетов достигают десятков тысяч долларов.
«Эта асимметрия стоимости не работает», — отмечает исследователь Лондонского Института королевских объединенных служб (RUSI) Роберт Толласт.
Он добавляет: НАТО способна противостоять массированным атакам дронов (как это было во время отражения иранского нападения на Израиль в апреле), но цена такой защиты — более 1 млрд долларов — делает подход нежизнеспособным.
«Технологии есть, но НАТО слишком медленное»
Специалисты оборонной индустрии убеждены: решения уже существуют, но система закупок Альянса слишком медленная.
«Вероятно, значительная часть польской границы уже могла бы быть защищена „стеной дронов“», — отмечает руководитель британской компании MARSS, специализирующейся на системах обнаружения угроз и дронах-перехватчиках Йоханнесе Пинле.
Речь идет о многоуровневой системе обнаружения и перехвата, продвигаемой странами Балтии и поддерживаемой ЕС. Проблема, по словам Пинля, состоит в том, что система закупок НАТО «застряла в 80-х».
Война в Украине как полигон инноваций
Примеры перемен уже есть. Британия купила более 350 млн. долларов беспилотников AR3 для Украины, а впоследствии интегрировала их в собственную систему электронной борьбы StormShroud. Компания открыла новый завод в Великобритании на 1000 рабочих мест.
«Скорость, которая нужна, требует от нас инноваций в темпе военного времени», — подчеркнул начальник Генштаба Великобритании Ричард Найтон.
Схожие процессы происходят и в Латвии: стартап Origin Robotics создал дроны BEAK и BLAZE для ударов и перехватов, профинансированных правительством.
Гонка наращивания производства
«Россия ежемесячно производит до 5500 дронов типа „Герань“ и дешевле Gerbera. В сентябре впервые зафиксирован запуск более 800 дронов в одну ночь», — говорится на CNN.
Европейские производители пытаются ответить масштабированием. К примеру, Норвегия увеличила выпуск артиллерийских снарядов с нескольких тысяч в год до 80 тыс. после начала полномасштабного вторжения РФ. Теперь работает над дешевыми ракетами большого количества, чтобы соответствовать экономике атак дронов.
Итак, НАТО стоит перед ключевым вызовом: сможет ли оно преодолеть инерцию и адаптироваться к навязавшей Россию темпам «дроновой войны»?
Напомним, британские истребители начали патрулирование неба над Польшей. Они впервые поднялись для патрулирования польского неба в рамках операции «Восточный часовой».
Между тем, министр обороны Украины Денис Шмигаль анонсировал, что наше государство и Польша договорились создать совместную рабочую группу по авиационным системам БПЛА.