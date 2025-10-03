Дроны "режут" экспорт нефти из России: потери огромные, порты работают на пределе

Российская нефть / © ТСН.ua

Возможности России поставлять нефть на мировые рынки стремительно сокращаются. Украинские дроны поразили уже по меньшей мере 15 нефтеперерабатывающих заводов, что привело к падению объемов переработки на 500 тыс. баррелей в сутки. Москва пытается компенсировать потери через морской экспорт, но ее крупнейшие порты уже работают почти на пределе.

Об этом говорится в статье Bloomberg.

По информации издания, с августа было совершено не менее 15 ударов по НПЗ в европейской части России. Часть атак оказалась результативной: по данным JPMorgan Chase&Co., объемы переработки упали ниже 5 млн баррелей в сутки. Это примерно на 500 тыс. баррелей меньше, чем обычно.

Если раньше атаки на энергетическую инфраструктуру России вызывали критику Запада, то теперь США и ЕС реагируют спокойнее. Там считают сокращение российских нефтяных доходов важным фактором давления на Москву. Однако опасения могут возрасти, если удары скажутся на глобальных поставках.

Российские порты работают на грани

Россия пытается компенсировать потери, увеличивая морской экспорт нефти. Однако резервы для дальнейшего роста ограничены. Порты Приморск (Балтийское море) и Новороссийск (Черное море) уже работают почти на полную мощность. Усть-Луга теоретически способна увеличить отгрузки, но нынешние объемы остаются ниже пиковых показателей октября 2024-го. На это могут влиять атаки Украины на насосные станции, питающие порт.

По оценкам, три западных порта могут дополнительно обработать лишь 165-265 тыс. баррелей ежедневно, тогда как потери от атак составляют около 500 тыс.

Это может подтолкнуть Москву к более активному давлению на партнеров по ОПЕК с требованием увеличить мировые поставки.

Другие маршруты экспорта нефти из РФ тоже ограничены

Альтернативные экспортные направления также имеют ограничения:

Козьмино (Тихий океан) способно перерабатывать более 1 млн баррелей в сутки и остается вне атак. Но терминал уже загружен почти полностью, а с наступлением зимы работу могут осложнить штормы и морозы.

Порты Де-Кастри и Пригородное обслуживают только проекты «Сахалин-1» и «Сахалин-2» и не принимают нефть с других месторождений.

Мурманск в Арктике не имеет связи с магистральными трубопроводами и используется для перевалки нефти с нескольких местных месторождений. Его возможности напрямую зависят от добычи и не подходят для перенаправления потоков из поврежденных НПЗ.

Таким образом, российские возможности компенсировать потери от ударов дронов ограничены. Запасные маршруты либо уже загружены, либо технически непригодны, что делает экспортную систему РФ все более уязвимой.

Напомним, по другим данным, с начала августа украинские беспилотники атаковали более 20 ключевых НПЗ в России. К концу сентября из-за ударов было остановлено около 38% мощностей первичной переработки нефти. В результате производство бензина и дизельного топлива в стране-агрессоре в сентябре сократилось на 18%. РФ переживает самый глубокий топливный кризис в своей истории.