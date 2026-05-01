Дроны РФ атакуют границу НАТО: жители в панике из-за "войны над головами"

Усиление атак РФ на украинские порты превратило жизнь жителей приграничья Румынии в постоянный стресс. Российские дроны-камикадзе все чаще нарушают воздушное пространство этой страны НАТО, падая на частные фермы и дворы. Жители приграничья вынуждены просыпаться от жужжания «Шахедов» и взрывов.

Об этом говорится в статье el Pais.

Усиленные удары по украинским портам на Дунае привели ко взрывам и эвакуациям в приграничных населенных пунктах Румынии.

В маленьком отдаленном румынском селе Вакарень на берегу Дуная всего в нескольких десятках метров от границы с Украиной ночью гул дронов и звуки взрывов напоминают примерно 1400 жителям, что они фактически наблюдают войну в соседней стране, которую они называют «позором» и которая в последнее время только усилилась.

Падение российских дронов в Румынии

Активные атаки на украинские порты на Дунае превратили этот спокойный регион Румынии в зону постоянной тревоги. Из-за регулярных обстрелов один дрон российского происхождения упал на ферму в селе в минувшую субботу ночью, а еще один — на следующий день — в нежилой зоне.

«Я услышала жужжание около двух часов ночи, а затем взрыв, который вызвал яркую вспышку», — вспоминает Эстерика Дуду.

В тот момент она решила не двигаться и оставалась под одеялом.

"Мы живем с войной над головами, боимся, что дрон разрушит наши дома и, что еще хуже, приведет к жертвам», — говорит 66-летняя женщина.

Она живет с мужем, сын работает в Германии, а дочь — в Брашове.

«Они заметно подавлены, когда приезжают, поэтому остаются ненадолго, к сожалению», — добавляет Дуду.

«Наши дома расположены на самой линии границы с Украиной», — отмечает Флорика Кириак.

Женщина рассказывает, что привыкла просыпаться среди ночи и даже не спать, опасаясь полетов дронов.

«Мы знаем, что россияне массово атакуют сотнями дронов, некоторые уже падали в нашем селе, и все свидетельствует о том, что это будет продолжаться. Те, кто живет здесь, не имеют никаких гарантий, любая беда может произойти», — добавляет Кириак, подчеркивая, что ощущение безопасности ей дает только членство Румынии в НАТО.

Жители Румынии об атаках: «Все боятся, потому что слышно, как летят дроны»

В провинции Тулча, примерно в 25 км к востоку, расположен город Исакча с населением около 4000 человек, где действует пограничный переход с Украиной. Ежедневно два парома перевозят людей между румынским берегом и украинской Орловкой, порт которой также становится мишенью атак. В то же время движение иногда останавливают из-за ударов дронов-камикадзе, регулярно атакующих этот район Украины. Работники пограничной службы признают: постоянное напряжение стало частью их жизни.

«По меньшей мере три взрыва в неделю слышно, и каждый раз, когда атакуют украинскую сторону, это ощущается так, будто это происходит здесь; все боятся, потому что слышно, как летят дроны, но неизвестно, где они упадут«, — говорит Мариан Михалаче.

Он признается, что пытается успокоиться, наблюдая за ними с балкона: «Я чувствую себя безопаснее, когда выхожу на балкон и пытаюсь увидеть их, чтобы понять траекторию и убедиться, что они не упадут здесь; если я их не вижу, мне кажется, что один точно врежется в мой дом».

По словам мужчины, он уже привык и к звукам дронов, и к сиренам.

«Гул самолетов НАТО пугает меня даже больше — кажется, что они вот-вот вступят в бой», — добавляет он.

Йонуц Челу говорит, что уже адаптировался к страху, хотя чувствует, как дом содрогается от ударов на другом берегу.

«Мы должны смириться с реальностью, в которой живем. Пока мы являемся частью ЕС и НАТО, мы в безопасности, просто перед нами стоит такой гигант, как Россия«, — добавляет мужчина, отмечая, что не планирует переезжать: „У меня два брата в армии, они информируют меня о ситуации, поэтому я спокоен“.

Эвакуация в Румынии из-за российских дронов

Жители приграничных районов привыкли получать предупреждения о необходимости укрытия в случае появления дронов в воздушном пространстве. Однако недавний инцидент стал исключением: дрон со взрывчаткой упал во двор дома в пригороде города Галац. Владельца дома госпитализировали из-за панической атаки.

Впервые власти эвакуировали более 500 человек, чтобы безопасно обезвредить объект.

«Этого стоило ожидать; война продолжается без всяких признаков завершения», — говорит местный житель Кристи Ион, чей дом расположен совсем рядом с местом падения.

«Я лишь надеюсь на народное восстание в России, которое свергнет режим», — добавляет он.

Сбивает ли Румыния российские дроны?

После серии инцидентов вдоль более чем 600-километровой границы Румыния в 2025 году изменила законодательство, позволив военным сбивать дроны, незаконно заходящие в ее воздушное пространство. Ранее армия избегала таких действий, чтобы не провоцировать эскалацию.

Президент Никушор Дан объяснил, что это вопрос не страха, а технических ограничений.

«Если дрон находится в 500 метрах от украинской границы, в зависимости от его траектории, вы можете рисковать вступить в бой на территории Украины, но если он летит над городом, вы не можете стрелять, не подвергая опасности гражданских. Если мы сможем нейтрализовать дрон, не рискуя жизнью жителей и не нанося дополнительного ущерба, вы увидите, что дроны будут сбивать в Румынии», — рассказал Дан.

Пока ни один дрон не был уничтожен. Между тем для жителей Вакареня и других приграничных сел эта война — не абстрактная политика, а ежедневная реальность, которая приходит вместе с ночными взрывами.

«Фактически мы тоже являемся частью этой войны», — резюмировала Дуду.

Напомним, 25 апреля в Румынии после ночной российской атаки на Украину обнаружили обломки дронов, которые повредили электростолб и пристройку к дому. С авиабазы Фетешти поднимали британские истребители Eurofighter Typhoon, которые сопровождали дроны возле Рени. Жители Галаца сообщили о падении объекта.

26 апреля в Румынии возле границы с Украиной снова нашли обломки беспилотников. Фрагменты обнаружили в уезде Тулча между селами Лункавица и Векерень. Место оцепила полиция, а специалисты Минобороны и разведки проводили экспертизу. Прокуратура Констанцы начала официальное расследование.

