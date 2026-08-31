Дроны РФ снова прорвались в соседнюю страну во время ночной атаки по Украине

Молдова / © Associated Press

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Движение вражеских беспилотников отслеживалось с помощью международных партнеров.

В воскресенье, 30 августа, во время российской атаки на Украину российский беспилотник нарушил воздушное пространство Молдовы, пересек государственную границу в районе Днестровска на территории непризнанного Приднестровья.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Молдовы.

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По данным ведомства, воздушный объект был обнаружен в 15.50. Он вошел в воздушное пространство Молдовы со стороны населённого пункта Лиманское Одесской области.

"Несанкционированный пролет воздушного пространства нашей страны произошел в результате сегодняшних воздушных атак Российской Федерации по Украине", - отметили в ведомстве.

Напомним, 27 августа Молдова зафиксировала пять беспилотников в своем воздушном пространстве на фоне российской атаки на Украину.

26 сентября Минобороны Молдовы сообщило о нарушении воздушного пространства страны беспилотником во время российской атаки на Украину. Дрон залетел в воздушное пространство Молдовы в районе населенного пункта Паланка и впоследствии покинул страну, пересек границу с Украиной вблизи Градениц Одесской области.

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