Почему российские дроны над Польшей не заставят Альянс закрыть небо над Украиной

Вторжение российских беспилотников в Польшу вряд ли станет поворотным моментом в войне Украины против РФ или в стратегии НАТО против агрессии Москвы.

Такое мнение высказал генерал-майор Вооруженных сил Австралии в отставке, военный эксперт Мик Райан в интервью «24 каналу».

Эксперта спросили, станет ли вторжение беспилотников в Польшу поворотным моментом, чтобы подтолкнуть НАТО к созданию бесполетной зоны над Украиной.

«Хотелось бы верить, но сейчас для этого нет реальных шагов. Думаю, вы увидите, как Польша и, возможно, страны Балтии усилят свою оборону. В частности, поляки объявили о закупке дополнительных платформ для борьбы с дронами», — ответил Райан.

Он прогнозирует, что противовоздушной обороны над Восточной Европой будет больше. В то же время эксперт считает, что не будет изменений в политике НАТО или США относительно бесполетных зон. По его мнению, союзники не хотят допустить ситуации, когда им придется сбивать российские самолеты или убивать россиян.

Напомним, во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.

Президент Зеленский, комментируя этот инцидент, заявил, что Польша не сможет оградить своих людей в случае массированной воздушной атаки.

Это заявление возмутило министра обороны Польши Владислава Косиняка Камыша.