Дроны РФ залетели в Румынию: Бухарест выступил с серьезным заявлением

"Шахед".

Вторжение российского беспилотника в воздушное пространство Румынии во время атаки на Украину 13 сентября создает новый вызов безопасности Черного моря. Бухарест осуждает действия Москвы.

Об этом говорится в заявлении румынского Министерства обороны, сообщает The Guardian.

Отмечается, что Румыния "решительно осуждает безответственные действия Российской Федерации и подчеркивает, что они представляют новый вызов региональной безопасности и стабильности в Черноморском регионе". Такие инциденты, заявили в Бухаресте, "демонстрируют неуважение Российской Федерации к международному праву".

Министерство иностранных дел Румынии Оана-Сильвия Цою сообщила, что поднимет вопрос действий России на Генеральной Ассамблее ООН, призывая международное сообщество к строгому соблюдению санкций. По ее словам, граждане страны никогда не были в опасности, но такие действия России неприемлемы и безрассудны.

"Нам нужно эффективно увеличить цену за откровенно незаконные и провокационные действия России, быстро приняв 19-й пакет санкций и полный спектр мер в рамках операции НАТО "Восточный страж"", - отметила Оана-Сильвия Цою.

Заметим, что накануне вечером дроны РФ нарушили воздушное пространство Румынии. Страна подняла в воздух два истребителя F-16, которые обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве и отслеживали его до тех пор, пока он не исчез с радаров. БпЛА "Герань" якобы не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения.

Напомним, глава внешней политики ЕС Кая Каллас отреагировала на новый инцидент из дроны РФ . Она назвала инцидент «неприемлемым» и обвинила Москву в «безрассудной эскалации». По ее словам, ЕС находится "в тесном контакте с румынским правительством".

Заметим, президент Украины Владимир Зеленский заявил об угрозе российских дронов для соседних стран. Он подчеркнул, что маршруты движения российских ударных дронов всегда просчитаны, а военное командование РФ точно понимает, куда они направляются и сколько времени могут провести в воздухе.