Дроны России все чаще прорываются в страну НАТО: F-16 пришлось открывать огонь

Истребитель F-16. / © Associated Press

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Румыния забила тревогу из-за российских БпЛА. С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину было зафиксировано 33 случая нарушения воздушного пространства страны.

Об этом сообщает издание Digi24 со ссылкой на румынское Минобороны.

По информации министерства, с начала полномасштабного вторжения РФ более 100 российских атак были нанесены по территории Украины недалеко от границы с Румынией. В частности, с начала 2026 года зафиксировано более 40 таких ударов. Из-за угрозы, связанной с атаками вблизи границы, истребители из усиленной миссии воздушной полиции НАТО 34 раза поднимались в воздух для реагирования на потенциальные угрозы.

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«За тот же период было зафиксировано 33 случая проникновения российских беспилотников в воздушное пространство Румынии, последнее из которых произошло 26 июля 2026 года», — говорится в сообщении.

С начала 2026 года Румыния зафиксировала 18 случаев нарушения своего воздушного пространства русскими дронами. В трех случаях БПЛА были сбиты истребителями F-16. Кроме того, военные 16 раз находили на территории страны обломки или целые российские беспилотники.

Напомним, 26 июля румынский истребитель F-16 третий раз за три дня (предыдущие — 24 и 24 июля) перехватил неидентифицированный беспилотник в воздушном пространстве страны. Подтверждено, что перехваченный беспилотник 24 июля является российским «Шахедом».

Президент Румынии Никушор Дан осудил действия России против страны НАТО, назвав их «недопустимыми» и «неприемлемыми». По его словам, Бухарест и союзники относятся к таким действиям Москвы «с наивысшей серьезностью».

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