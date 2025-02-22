Дроны СБУ остановили работу нефтеперекачивающей станции в Краснодарском крае – источники

"Бавовна" от СБУ 20 февраля остановила работу нефтеперекачивающей станции "Нововеличковская" в Краснодарском крае России. Эта станция является одной из ключевых для транспортировки нефти на Кубани: через нее идет поставка на Афипский и Ильский НПЗ.

Об этом сообщили источники ТСН.ua в СБУ.

Украинские дроны атаковали электроподстанцию 110/35/10 кВ, питающую нефтеперекачивающую станцию. Подстанция загорелась, из-за чего произошло полное обесточивание и аварийная остановка процесса перекачки нефти.

В настоящее время россияне устанавливают сумму ущерба.

"Это уже восьмая с начала года успешная спецоперация СБУ по поражению нефтеперерабатывающих и нефтеперекачивающих мощностей России. Каждая такая "бавовна" приносит многомиллионные убытки России и затрудняет обеспечение российской армии топливом", — сообщил информированный источник в СБУ.

Напомним, 18 февраля в Генштабе ВСУ сообщили о высокоточном ударе и поражении Ильского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае.