ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
521
Время на прочтение
1 мин

Дроны СБУ поразили крупнейший нефтяной порт России: какие последствия

Приморск — ключевой хаб для загрузки «теневого флота», с помощью которого Россия обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Через порт ежегодно проходит около 60 млн. тонн нефти, что приносит России примерно 15 млрд долл

Через порт ежегодно проходит около 60 млн. тонн нефти, что приносит России примерно 15 млрд долл / © ТСН

В ночь на 12 сентября Россия находилась под массированной атакой дронов. Был поражен порт Приморска и ряд нефтеперекачивающих станций. Примерные ежедневные потери бюджета России от прекращения экспорта могут составить до 41 миллиона долларов.

По данным Reuters, во время вчерашней спецоперации СБУ в порту Приморск повреждены сразу два российских танкера — Kusto и Cai Yun.

Эти суда принадлежат к «теневому флоту» РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.

После удара беспилотников СБУ самый крупный российский порт экспорта нефтепродуктов в Балтийском море приостановил работу. Масштаб повреждений насосной станции, которая кроме танкеров также подверглась атаке, пока неизвестен.

Эксперты отмечают: товарооборот Приморска составляет $100 млн ежедневно. Поэтому даже кратковременная остановка работы порта наносит РФ колоссальный экономический ущерб.

Напомним, губернатор Ленинградской области подтвердил пожар на одном из судов в порту Приморска. Также он заявил о возгорании насосной станции.

Минобороны России заявило, что над территорией страны якобы сбит 221 беспилотник. Из них — 28 — над Ленинградской областью. В регионе из-за атаки дронов не работал аэропорт «Пулково».

Дата публикации
Количество просмотров
521
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie