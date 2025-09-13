- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 521
- Время на прочтение
- 1 мин
Дроны СБУ поразили крупнейший нефтяной порт России: какие последствия
Приморск — ключевой хаб для загрузки «теневого флота», с помощью которого Россия обходит международные санкции и продает нефть на внешних рынках.
В ночь на 12 сентября Россия находилась под массированной атакой дронов. Был поражен порт Приморска и ряд нефтеперекачивающих станций. Примерные ежедневные потери бюджета России от прекращения экспорта могут составить до 41 миллиона долларов.
По данным Reuters, во время вчерашней спецоперации СБУ в порту Приморск повреждены сразу два российских танкера — Kusto и Cai Yun.
Эти суда принадлежат к «теневому флоту» РФ и ходят под флагом Сейшельских островов.
После удара беспилотников СБУ самый крупный российский порт экспорта нефтепродуктов в Балтийском море приостановил работу. Масштаб повреждений насосной станции, которая кроме танкеров также подверглась атаке, пока неизвестен.
Эксперты отмечают: товарооборот Приморска составляет $100 млн ежедневно. Поэтому даже кратковременная остановка работы порта наносит РФ колоссальный экономический ущерб.
Напомним, губернатор Ленинградской области подтвердил пожар на одном из судов в порту Приморска. Также он заявил о возгорании насосной станции.
Минобороны России заявило, что над территорией страны якобы сбит 221 беспилотник. Из них — 28 — над Ленинградской областью. В регионе из-за атаки дронов не работал аэропорт «Пулково».