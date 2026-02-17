- Дата публикации
Дроны СБУ снова атаковали "Таманьнефтегаз": вспыхнул пожар в РФ — источники (видео)
Беспилотники СБУ повторно атаковали крупнейший в Черноморском регионе нефтяной терминал «Таманьнефтегаз». Сообщается о взрывах и пожаре.
Беспилотники Центра специальных операций «Альфа» СБУ повторно поразили крупнейший в Черноморском регионе РФ нефтяной терминал «Таманьнефтегаз».
Об этом 17 февраля 2026 года сообщили источники в СБУ, передает «Укринформ».
Объект находится в Краснодарском крае и является ключевым элементом экспортной инфраструктуры России. Через порт осуществляется перевалка нефти, сжиженного газа и аммиака. Общий объем резервуарного парка для хранения нефтепродуктов и СПГ превышает миллион кубометров.
В ночь на 17 февраля местные жители сообщали в соцсетях о серии взрывов и масштабном пожаре на территории нефтеперевалочного комплекса. По предварительной информации, возгорание возникло после атаки беспилотников.
Как отмечает собеседник, СБУ продолжает целенаправленно работать по объектам энергетической и экспортной инфраструктуры РФ, наполняющим российский бюджет.
«Речь идет о предприятиях, генерирующих значительные доходы, которые в дальнейшем направляются на финансирование войны. Поражение таких узлов усложняет логистику и уменьшает возможность противника поддерживать боевые действия», — подчеркнул источник.
Отметим, что атаку на «Таманьнефтегаз» совершают уже второй раз за последний месяц. Предыдущий удар произошел 22 января.
Тогда беспилотники повредили технологические трубопроводы на причалах, а также резервуары с вакуумным газойлем и мазутом. Ориентировочный ущерб оценивался примерно в 50 млн дол.
Украинские спецслужбы продолжают методически уничтожать топливно-энергетический потенциал РФ. Ранее Генштаб ВСУ также подтверждал поражение нефтеперерабатывающего завода «Ильский» в Краснодарском крае. А в декабре в городе Будённовск Ставропольского края РФ раздалось около десяти взрывов.