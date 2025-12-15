- Дата публикации
Дроны СБУ в третий раз за неделю атаковали нефтедобывающие платформы РФ в Каспийском море — источники
Беспилотники СБУ ударили по платформам «Лукойл-Нижневолжскнефть» в Каспии.
Дальнобойные беспилотники Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины в третий раз за последнюю неделю поразили нефтедобывающие объекты компании «Лукойл-Нижневолжскнефть» в Каспийском море.
Об этом сообщили источники в СБУ.
По этой информации, 15 декабря был нанесен удар по платформе на нефтегазоконденсатном месторождении имени Корчагина. В результате атаки повреждено критически важное оборудование, из-за чего производственные процессы на объекте были полностью остановлены.
Напомним, 11 и 12 декабря дроны СБУ уже атаковали нефтедобывающие платформы имени Филановского и Корчагина. Месторождение имени Филановского является одним из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспийского моря — его запасы оцениваются в 129 млн. тонн нефти и 30 млрд. кубометров газа.