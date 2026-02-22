ТСН в социальных сетях

Дроны Сил обороны уничтожили Ми-8 и Ка-52 в Орловской области РФ: детали атаки

Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому «Пугачевка» в Орловской области. В результате атаки дронов уничтожены вертолеты Ми-8 и Ка-52.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Дроны Сил обороны уничтожили Ми-8 и Ка-52 в Орловской области РФ: детали атаки

Фото militarnyi

Силы обороны Украины нанесли удар по российской авиационной инфраструктуре в Орловской области. В результате атаки ударных беспилотников были уничтожены два вертолета — многоцелевой Ми-8 и ударный Ка-52 «Аллигатор».

Об этом говорится на Telegram-канале «Досье Шпиона», сообщает «Милитарный».

По имеющейся информации, удар был нанесен вечером 20 февраля. Целью стал аэродром «Пугачевка», расположенный вблизи одноименной деревни в Орловской области РФ. Речь идет о небольшой грунтовой аэродроме, которая формально принадлежит местному аэроклубу ДОСААФ, однако, вероятно, используется военными.

По предварительным данным, этот аэродром российская сторона могла применять как временную базу для сводной вертолетной группы, вовлеченной в перехват украинских дальнобойных беспилотников.

Уничтоженный Ми-8 (Ми-8, бортовой №53) входил в состав 319-го отдельного вертолетного полка РФ, дислоцирующегося в Черниговке Приморского края. В свою очередь Ка-52 с бортовым номером 18 находился на вооружении базирующейся в Зернограде Ростовской области 16-й бригады армейской авиации.

Официального подтверждения потерь со стороны Минобороны РФ пока нет.

Напомним, впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе deep strike дроном Сил специальных операций 2025 года. В ноябре стало известно, что вертолет был сбит в районе населённого пункта Кутейниково, Ростовской области РФ беспилотником FP-1.

