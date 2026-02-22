Дроны Сил обороны уничтожили Ми-8 и Ка-52 в Орловской области РФ: детали атаки

Фото militarnyi

Реклама

Силы обороны Украины нанесли удар по российской авиационной инфраструктуре в Орловской области. В результате атаки ударных беспилотников были уничтожены два вертолета — многоцелевой Ми-8 и ударный Ка-52 «Аллигатор».

Об этом говорится на Telegram-канале «Досье Шпиона», сообщает «Милитарный».

По имеющейся информации, удар был нанесен вечером 20 февраля. Целью стал аэродром «Пугачевка», расположенный вблизи одноименной деревни в Орловской области РФ. Речь идет о небольшой грунтовой аэродроме, которая формально принадлежит местному аэроклубу ДОСААФ, однако, вероятно, используется военными.

Реклама

По предварительным данным, этот аэродром российская сторона могла применять как временную базу для сводной вертолетной группы, вовлеченной в перехват украинских дальнобойных беспилотников.

Уничтоженный Ми-8 (Ми-8, бортовой №53) входил в состав 319-го отдельного вертолетного полка РФ, дислоцирующегося в Черниговке Приморского края. В свою очередь Ка-52 с бортовым номером 18 находился на вооружении базирующейся в Зернограде Ростовской области 16-й бригады армейской авиации.

Официального подтверждения потерь со стороны Минобороны РФ пока нет.

Напомним, впервые российский вертолет Ми-8 был сбит в воздухе deep strike дроном Сил специальных операций 2025 года. В ноябре стало известно, что вертолет был сбит в районе населённого пункта Кутейниково, Ростовской области РФ беспилотником FP-1.