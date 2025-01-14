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Дроны снова атаковали нефтебазу в Энгельсе, ситуация на фронте: главные новости ночи 14 января 2025 года

Дроны снова атаковали нефтебазу в Энгельсе, ситуация на фронте: главные новости ночи 14 января 2025 года

Война в Украине/Генеральный штаб ВСУ/Facebook / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

  • Враг нанес удар по Сумам: пострадал объект инфраструктуры Читать далее –>
  • Российские захватчики атаковали Украину ударными БПЛА Читать далее –>
  • ВСУ восстановили положение в Шевченко — DeepState Читать далее –>
  • Десять стран Евросоюза призвали полностью прекратить покупать российский газ — Bloomberg Читать далее –>
  • Дроны повторно атаковали нефтебазу в российском Энгельсе Читать далее –>

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