Дроны снова атаковали один из крупнейших НПЗ России: в Ленинградской области горит КИНЕФ

Последствия атаки на НПЗ в Ленинградской области

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В ночь на 9 ноября беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод «КИНЕФ» («Киришинефтеоргсинтез»), расположенный в городе Кириши Ленинградской области России.

Об этом сообщает Telegram-канал Exilenova+.

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По обнародованной информации, в результате атаки на территории вблизи нефтеперерабатывающего объекта зафиксировали возгорание.

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В социальных сетях также отмечают, что это первый удар по предприятию с августа 2026 года.

«КИНЕФ» является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Его производственные мощности позволяют перерабатывать около 20 млн тонн нефти ежегодно.

Губернатор Александр Дрозденко подтвердил информацию об атаке. Он заявил, что над территорией области был якобы сбит 81 беспилотник.

«Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши», — заявил Дрозденко.

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Ранее сообщалось, что в российском Саратове сообщают об атаке ударных беспилотников на промышленную зону местного нефтеперерабатывающего завода.

Мы ранее информировали, что президент Владимир Зеленский сообщил о новых шагах Украины в ответ на российские удары по энергетике.

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