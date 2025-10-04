Дроны снова парализовали работу аэропорта Мюнхена.

Аэропорт Мюнхена / © Bild

Международный аэропорт Мюнхена уже вторую ночь подряд вынужден приостанавливать работу из-за сообщений о дронах вблизи взлетно-посадочных полос.

Об этом информирует BILD.

Ситуация повлекла массовые задержки и перенаправление рейсов.

Вечером пятницы авиасообщение Германии снова оказалось под угрозой. В 21.28 диспетчеры остановили все взлеты и посадки в аэропорту Мюнхена после сигналов о возможных беспилотниках.

Федеральная полиция подчеркнула: «Безопасность превыше всего», поэтому было принято решение о временной блокировке рейсов.

К операции привлечены все силы полиции Мюнхена, проверяющие сообщения и ведущие поиски аппаратов. Пока неизвестно, как долго будет длиться запрет на полеты, однако ограничения объясняют необходимостью минимизировать риски для пассажиров и экипажей.

На официальном сайте аэропорта указано: «Вечером 3 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила выполнение рейсов в Мюнхене из-за неподтвержденных наблюдений дронов и приостановила их к дальнейшему сообщению».

Ранее сообщалось, что вечером, 2 октября, в районе аэропорта Мюнхена были замечены неизвестные дроны, в результате чего аэродром прекращал работу на семь часов.

Мы ранее информировали, что премьер-министр немецкой Баварии Маркус Седер призвал усилить противовоздушную оборону Германии и просит разрешить полиции сбивать дроны.