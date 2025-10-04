- Дата публикации
Дроны снова парализовали работу аэропорта Мюнхена.
Остановка привела к масштабным сбоям в расписании авиарейсов.
Международный аэропорт Мюнхена уже вторую ночь подряд вынужден приостанавливать работу из-за сообщений о дронах вблизи взлетно-посадочных полос.
Об этом информирует BILD.
Ситуация повлекла массовые задержки и перенаправление рейсов.
Вечером пятницы авиасообщение Германии снова оказалось под угрозой. В 21.28 диспетчеры остановили все взлеты и посадки в аэропорту Мюнхена после сигналов о возможных беспилотниках.
Федеральная полиция подчеркнула: «Безопасность превыше всего», поэтому было принято решение о временной блокировке рейсов.
К операции привлечены все силы полиции Мюнхена, проверяющие сообщения и ведущие поиски аппаратов. Пока неизвестно, как долго будет длиться запрет на полеты, однако ограничения объясняют необходимостью минимизировать риски для пассажиров и экипажей.
На официальном сайте аэропорта указано: «Вечером 3 октября немецкая служба управления воздушным движением (DFS) ограничила выполнение рейсов в Мюнхене из-за неподтвержденных наблюдений дронов и приостановила их к дальнейшему сообщению».
Ранее сообщалось, что вечером, 2 октября, в районе аэропорта Мюнхена были замечены неизвестные дроны, в результате чего аэродром прекращал работу на семь часов.
Мы ранее информировали, что премьер-министр немецкой Баварии Маркус Седер призвал усилить противовоздушную оборону Германии и просит разрешить полиции сбивать дроны.