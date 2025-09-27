Дроны снова ударили по России: в Чувашии остановили работу нефтеперекачивающей станции

Взрыв. / © Getty Images

Сегодня утром, 27 сентября, беспилотники атаковали Чувашскую республику РФ. Дроны нанесли удары по нефтеперекачивающей станции.

Об этом сообщил глава Чувашской Республики Олег Николаев.

"Сегодня утром на территории Чувашской Республики была зафиксирована попытка применения БпЛА. Удар нанесен по нефтеперекачивающей станции возле поселка Конар Цивильского округа", - заявил российский чиновник.

По его словам, в результате атаки нефтеперекачивающую станцию остановили.

Между тем, российское минобороны отчиталось, что якобы в течение этой ночи их силы ПВО сбили 55 украинских беспилотников: 27 - над территорией Ростовской области, по шесть - над Астраханской и Воронежской, а пять - над Волгоградской.

Напомним, минувшей ночью Россию взорвались взрывы из-за атаки дронов. Под прицелом находился Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае. Обломки дрона упали на одну из установок завода, возник пожар. Отмечается, что пострадавших и инфраструктурных повреждений нет.