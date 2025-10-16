Дроны со взрывчаткой атаковали здание прокуратуры

Дрон. Иллюстративное изображение / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Здание прокуратуры штата Нижняя Калифорния в мексиканском городе Тихуана, ключевом центре нелегальной миграции и наркоторговли, атаковали дроны со взрывными устройствами.

Об этом сообщило в четверг, 16 октября, CBS News со ссылкой на прокурора штата Марию Елену Андраде.

По ее словам, атака трех беспилотников, начиненных взрывчаткой, нанесла определенный ущерб, но жертв и пострадавших не было.

В результате взрывов повреждения получили здание прокуратуры, а также несколько служебных и частных автомобилей.

Прокурор сообщила, что дроны сбросили самодельные взрывные устройства, содержащие гвозди и куски металла,

Власти активировали протоколы экстренного реагирования и проводят расследование для установления причастных к атаке.

Тихуана является важным пунктом пересечения границы между Мексикой и Соединенными Штатами, а также ключевым центром трансграничной контрабанды наркотиков.

В июне мексиканские власти обнаружили туннель из Тихуаны, ведущий в США.

Такие нападения на работников прокуратуры являются нередкими в приграничном с США мексиканском регионе.

На прошлой неделе в Плайяс-де-Росарито, что к югу от Тихуаны, был застрелен сотрудник прокуратуры.

В сентябре нападавшие бросали коктейли Молотова в автомобили возле прокуратур в Тихуане и Энсенаде, еще одном городе в Нижней Калифорнии.

Картели и другие преступные организации в Мексике все чаще для своих атак используют дроны со взрывчаткой.

По данным американского аналитического центра InSight Crime, мощный картель Jalisco Nueva Generacion («Новое поколение Халиско») использует взрывные дроны по меньшей мере с 2020 года.

Напомним, США усилили военное присутствие в водах Карибского бассейна, отправив в этот регион даже атомную подводную лодку. Такие меры приняты для борьбы с наркокартелями.