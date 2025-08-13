- Дата публикации
Дроны ударили по двум НПЗ в России (видео)
Россияне сообщают об атаке дронов на два НПЗ. Взрывы раздавались в Волгоградской области и Краснодарском крае.
Дроны атаковали два российских нефтеперерабатывающих завода в ночь на 13 августа — Волгоградский НПЗ и предприятие в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край).
Об этом сообщают российские телеграм-каналы.
Во время ночной атаки в направлении Волгоградского завода зафиксировали полет до 20 беспилотников. Результат пока неизвестен.
В то же время губернатор региона Андрей Бочаров утверждает, что обломки сбитого дрона упали на 16-этажный жилой дом в Волгограде, расположенный в 40 км от завода. Временно закрывался местный аэропорт.
В Славянске-на-Кубани обломки БпЛА упали на территории нефтеперерабатывающего завода, загорелась «ГАЗель», сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
«Пострадавших нет, возгорание оперативно ликвидировано, на месте работают оперативные и специальные службы», — указано в заявлении.
Подробности о результатах ударов пока неизвестны.
В целом, как утверждает Минобороны России, в течение ночи над территорией страны «перехватили и уничтожили 46 украинских БпЛА самолетного типа».
Напомним, в ночь на 7 августа дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае, в результате чего он загорелся. Кроме того, из-за атаки в Славянске-на-Кубани горела воинская часть 61661.
А в ночь на 10 августа Силы обороны Украины нанесли удар по Саратовскому НПЗ — там раздавались взрывы и возник пожар. После этого завод приостановил прием нефти.