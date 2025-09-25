Дроны ударили по химзаводу в Краснодарском крае РФ: взрывы и вспышки сняли на видео

Дроновая атака / © ТСН.ua

Реклама

Дополнено новыми материалами

Дроны атаковали Белореченский район Краснодарского края России в ночь на 25 сентября. Под удары беспилотников могло попасть предприятие химической отрасли «Еврохим-Белореченские минудобрения».

Об этом сообщают российские телеграм-каналы.

Ночью в Белореченском районе прогремело по меньшей мере шесть взрывов. Сообщалось, что противовоздушная оборона отражает атаку якобы украинских дронов.

Реклама

На окраине одного из городов были заметны яркие вспышки в небе. Очевидцы сняли на видео взрывы и вспышки. Сейчас официальной информации о разрушениях и пострадавших нет.

В то же время в аэропорту Сочи действовали ограничения на прием и выпуск самолетов. Также объявлялась угроза беспилотной опасности в Краснодаре и Туапсе. Власти призвали местных жителей спрятаться в безопасном месте и не выходить на улицу.

Дата публикации 07:24, 25.09.25 Количество просмотров 6 Атаку дронов на Краснодарский край сняли на видео

Напомним, 24 сентября дроны во второй раз атаковали завод «Газпром нефтехим Салават» в российском Башкортостане. Там возник пожар и в небо поднимался густой черный дым.