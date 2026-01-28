Дроны ударили по нефтебазе "Хохольская" в России (видео)

Атака дронами на объекты в России / © ТСН.ua

В ночь на 28 января неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу «Хохольская» в Воронежской области России. Местные власти подтвердили возгорание нефтепродуктов, хотя традиционно обвинили во всем «обломки».

Об этом сообщили телеграм-каналы и губернатор Воронежской области Александр Гусев.

В России заявили об атаке беспилотников на Воронежскую область — взрывы были слышны в Хохольском районе региона. По данным пабликов, было поражение нефтебазы «Хохольская».

Масштабы пожара оказались настолько значительными, что скрыть последствия атаки региональным властям не удалось. Гусев признал, что в результате инцидента «горели нефтепродукты», однако снова переложил ответственность на «обломки» и попытался минимизировать серьезность повреждений.

«В период опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над одним из районов региона было обнаружено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Во время падения подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов, к настоящему моменту оно уже потушено», — заявил российский чиновник.

Также он в очередной раз пригрозил жителям области ответственностью за распространение в Интернете «фото- и видеоматериалов с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности».

Как обычно, о полном «уничтожении» дронов отчиталось и Минобороны РФ в утренней сводке. На этот раз там заявили о «подавлении и уничтожении» 75 украинских беспилотников, из которых над Воронежской областью якобы было сбито только два.

Расположение нефтебазы «Хохольская»

К слову, в ночь на 26 января Силы обороны Украины атаковали НПЗ «Славянск Эко» в Краснодарском крае РФ, поразив установку первичной переработки нефти на предприятии, которое обеспечивает оккупационные войска. Удары также были нанесены по вражеским складам в Донецке и Сладководном, пункту управления БпЛА возле Большой Новоселки, по скоплениям живой силы в районах Юнаковки и Колесниковки.