Дроны ударили по нефтебазе "Хохольская" в России (видео)
Воронежская область содрогнулась от взрывов, после которых загорелись нефтепродукты.
В ночь на 28 января неизвестные беспилотники атаковали нефтебазу «Хохольская» в Воронежской области России. Местные власти подтвердили возгорание нефтепродуктов, хотя традиционно обвинили во всем «обломки».
Об этом сообщили телеграм-каналы и губернатор Воронежской области Александр Гусев.
В России заявили об атаке беспилотников на Воронежскую область — взрывы были слышны в Хохольском районе региона. По данным пабликов, было поражение нефтебазы «Хохольская».
Масштабы пожара оказались настолько значительными, что скрыть последствия атаки региональным властям не удалось. Гусев признал, что в результате инцидента «горели нефтепродукты», однако снова переложил ответственность на «обломки» и попытался минимизировать серьезность повреждений.
«В период опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в небе над одним из районов региона было обнаружено и подавлено несколько беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет. Во время падения подавленных БПЛА возникло возгорание нефтепродуктов, к настоящему моменту оно уже потушено», — заявил российский чиновник.
Также он в очередной раз пригрозил жителям области ответственностью за распространение в Интернете «фото- и видеоматериалов с последствиями работы ПВО, особенно с привязкой к местности».
Как обычно, о полном «уничтожении» дронов отчиталось и Минобороны РФ в утренней сводке. На этот раз там заявили о «подавлении и уничтожении» 75 украинских беспилотников, из которых над Воронежской областью якобы было сбито только два.
К слову, в ночь на 26 января Силы обороны Украины атаковали НПЗ «Славянск Эко» в Краснодарском крае РФ, поразив установку первичной переработки нефти на предприятии, которое обеспечивает оккупационные войска. Удары также были нанесены по вражеским складам в Донецке и Сладководном, пункту управления БпЛА возле Большой Новоселки, по скоплениям живой силы в районах Юнаковки и Колесниковки.