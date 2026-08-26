Дроны ударили по одному из крупнейших НПЗ России: вспыхнул масштабный пожар

Последствия атаки на НПЗ в Кстово

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Нижегородская область России оказалась под атакой дронов в ночь на 26 августа. Предварительно в результате ударов вспыхнул один из местных нефтеперерабатывающих заводов.

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

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Судя по публикациям в соцсетях, атака на Кстово началась около 03:40 по киевскому времени.

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Вскоре в сети появились кадры с возгоранием вблизи промышленного объекта.

Ряд пабликов утверждает, что речь идет о «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтезе» — одном из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России. Проектная мощность предприятия составляет около 17 млн. тонн нефти в год.

Завод производит автомобильный бензин, дизельное и авиационное топливо, смазочные материалы и другую нефтепродукцию.

Также российские телеграмм-каналы отмечают, что НПЗ в Кстово имеет немаловажное значение для топливного обеспечения российской экономики и армии РФ. В частности, предприятие производит авиационное и дизельное топливо, используемое для нужд русских войск.

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Таким образом, учитывая масштабы производства, поражение предприятия может создать дополнительную нагрузку на топливную систему России.

В то же время местные власти ситуацию пока официально не комментировали.

Ранее сообщалось, что в ночь на 25 августа в поселке Афипский Краснодарского края РФ сообщили о серии взрывов и атаке беспилотников, вспыхнул масштабный пожар.

Мы ранее информировали, что Силы обороны Украины поразили объект российской газотранспортной системы под Курском.

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