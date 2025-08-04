- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 333
- Время на прочтение
- 1 мин
Дроны ударили по железнодорожной станции в Волгоградской области РФ
В городе Фролово Волгоградской области РФ неизвестные беспилотники атаковали железнодорожную станцию «Арчеда», являющуюся важным логистическим узлом российской армии, вызвав пожар
Дроны атаковали железнодорожную станцию "Арчеда" в Волгоградской области РФ.
Об этом говорится в соцсетях.
Украинские беспилотники нанесли удар по железнодорожной станции "Арчеда" в городе Фролово Волгоградской области РФ, после чего на объекте вспыхнул пожар.
Станция Арчеда является важным элементом военной логистики России, обеспечивая транспортировку техники и боеприпасов.
Напомним, в воскресенье, 3 августа, более 20 взрывов насчитали очевидцы над Сочи. По их словам, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.
Вспышки в небе виднелись от уничтожения беспилотников над морем.
В городе продолжает работать сирена воздушной опасности. Местные жители и туристы скрылись на подземных стоянках и бомбоубежищах.