Дроны ударили по железнодорожной станции в Волгоградской области РФ

Дроны / © ТСН.ua

Реклама

Дроны атаковали железнодорожную станцию "Арчеда" в Волгоградской области РФ.

Об этом говорится в соцсетях.

Украинские беспилотники нанесли удар по железнодорожной станции "Арчеда" в городе Фролово Волгоградской области РФ, после чего на объекте вспыхнул пожар.

Реклама

Станция Арчеда является важным элементом военной логистики России, обеспечивая транспортировку техники и боеприпасов.

Напомним, в воскресенье, 3 августа, более 20 взрывов насчитали очевидцы над Сочи. По их словам, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.

Вспышки в небе виднелись от уничтожения беспилотников над морем.

В городе продолжает работать сирена воздушной опасности. Местные жители и туристы скрылись на подземных стоянках и бомбоубежищах.

Реклама