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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
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Дроны ударили по железнодорожной станции в Волгоградской области РФ

В городе Фролово Волгоградской области РФ неизвестные беспилотники атаковали железнодорожную станцию «Арчеда», являющуюся важным логистическим узлом российской армии, вызвав пожар

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дроны

Дроны / © ТСН.ua

Дроны атаковали железнодорожную станцию "Арчеда" в Волгоградской области РФ.

Об этом говорится в соцсетях.

Украинские беспилотники нанесли удар по железнодорожной станции "Арчеда" в городе Фролово Волгоградской области РФ, после чего на объекте вспыхнул пожар.

Станция Арчеда является важным элементом военной логистики России, обеспечивая транспортировку техники и боеприпасов.

Напомним, в воскресенье, 3 августа, более 20 взрывов насчитали очевидцы над Сочи. По их словам, сработала система ПВО над Адлером, Лазаревским, Дагомысом и Сириусом.

Вспышки в небе виднелись от уничтожения беспилотников над морем.

В городе продолжает работать сирена воздушной опасности. Местные жители и туристы скрылись на подземных стоянках и бомбоубежищах.

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