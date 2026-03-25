Дроны в Балтии оказались украинскими: почему беспилотники ВСУ изменили курс и упали в странах НАТО

В Латвии и Эстонии в ночь на среду, 25 марта, зафиксировали падение беспилотников. Как оказалось, они были украинскими. В Эстонии дрон врезался в объект критической инфраструктуры, что привело к взрыву.

Об этом сообщает генеральный директор полиции безопасности Эстонии (КаПо) Марго Паллосон.

Он сообщил, что в 03.43 со стороны России в воздушное пространство страны вошел беспилотный аппарат. В двух километрах от границы он врезался в дымовую трубу электростанции в Аувере.

По словам главы КаПо, дрон был украинским, однако он сбился с курса. Это произошло из-за влияния на аппарат, осуществленный в российском воздушном пространстве. В результате столкновения произошел взрыв, однако люди не пострадали.

«Речь идет о сбившемся с курса дроне и на который было оказано влияние в российском воздушном пространстве. Обломки дрона показывают, что это был украинский беспилотник. Люди не пострадали, мы начали уголовное производство. Изучаем обломки и детали», — заявил Паллосон на пресс-конференции.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал подчеркнул, что инцидент не был умышленной атакой на территорию страны. По имеющимся данным, беспилотник был частью украинской контратаки против российских объектов, а его конечной целью, вероятно, должен был стать порт Усть-Луга.

Глава правительства подчеркнул, что подобные случаи уже были раньше, а гибридные атаки сейчас происходят в разных частях Европы, в частности в Германии, Бельгии и Дании.

«Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что целью не было атаковать Эстонию. По имеющейся у нас информации, речь идет о контратаке Украины на Россию, и последствия этой атаки дошли до нашей границы», — отметил Михал.

Аналогичный инцидент в Латвии

Почти одновременно о падении украинского дрона сообщили и в Латвии. Президент страны Эдгарс Ринкевичс подтвердил, что аппарат упал на территории Краславского края при выполнении задания по поражению российских целей.

«Беспилотник был частью координируемой Украиной операции против объектов на территории России», — сказал Ринкевичс.

Латвийский лидер добавил, что подобные инциденты могут повториться в будущем, поэтому страна должна продолжать укрепление своей противовоздушной обороны. В настоящее время президент Латвии не видит необходимости созыва внеочередного заседания Совета по вопросам национальной безопасности.

В обеих странах продолжаются расследование и изучение обломков беспилотников.

Удары по России — последние новости:

Напомним, в ночь на 25 марта беспилотники атаковали ключевые морские порты Ленинградской области России — в Усть-Луге и Выборге.

Местные жители сообщали о взрывах и вспышках в небе, а работу аэропорта Пулково временно останавливали. По словам главы региона Александра Дрозденко, силы ПВО якобы уничтожили 33 дрона, однако в порту Усть-Луга возник пожар.

По предварительным данным, пострадавших нет. В то же время, сообщается о возможном поражении инфраструктуры, связанной с переработкой и экспортом нефтепродуктов.

Также поступала информация о взрывах в Выборге, где после работы ПВО загорелось здание вблизи объекта ФСБ, а в порту было повреждено судно.

Это уже вторая атака беспилотников за неделю на стратегические порты, через которые Россия осуществляет экспорт нефти по Балтийскому морю.

Также, в ночь на 25 марта Силы обороны Украины нанесли удар по стратегическому объекту на территории России — Выборгскому судостроительному заводу в Ленинградской области.

По данным Генштаба ВСУ, в результате операции был поражен корабль российских оккупантов — патрульный ледокол «Пурга» проекта 23550, который строился для нужд Пограничной службы ФСБ РФ.

В ведомстве отметили, что такие суда объединяют функции ледокола и боевого корабля и способны выполнять военные задачи. Украинское командование подчеркнуло, что подобные удары по важным объектам противника будут продолжаться и дальше.