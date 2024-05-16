Дроны влупили по оборонному заводу в Туле: СМИ назвали, чья это атака

Под атаку попало одно из основных оборонных компаний РФ по производству и поставке вооружения и боеприпасов.

Беспилотники атаковали российский оборонный завод "Базальт" в Туле в ночь на 16 мая. Это были дроны ГУР Минобороны Украины.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.

По информации источников, ночью беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали производственные мощности государственного предприятия оборонного комплекса России "Базальт", расположенного в Туле.

О последствиях поражения завода пока не сообщается.

Как известно из открытых источников, тульский "Базальт" – одно из главных оборонных предприятий России по производству и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и флота.

Производственные мощности завода расположены в Туле, Москве, Костромской области и Красноармейске Московской области РФ.

Напомним, ранее 16 мая в России заявили о ночной атаке БПЛА по Тульской и Брянской областям.

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