Дроны влупили по оборонному заводу в Туле: СМИ назвали, чья это атака

Под атаку попало одно из основных оборонных компаний РФ по производству и поставке вооружения и боеприпасов.
Беспилотники атаковали российский оборонный завод "Базальт" в Туле в ночь на 16 мая. Это были дроны ГУР Минобороны Украины.
Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на источники.
По информации источников, ночью беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали производственные мощности государственного предприятия оборонного комплекса России "Базальт", расположенного в Туле.
О последствиях поражения завода пока не сообщается.
Как известно из открытых источников, тульский "Базальт" – одно из главных оборонных предприятий России по производству и поставке вооружения и боеприпасов для сухопутных войск, военно-воздушных сил и флота.
Производственные мощности завода расположены в Туле, Москве, Костромской области и Красноармейске Московской области РФ.
Напомним, ранее 16 мая в России заявили о ночной атаке БПЛА по Тульской и Брянской областям.
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