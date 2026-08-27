Дроны во время атаки на Украину прорвались в Молдову: что известно

Российский дрон «Шахед» / © Associated Press

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Во время очередной российской атаки по Украине в ночь на 27 августа несколько беспилотников залетели в воздушное пространство соседней Молдовы. Национальная армия страны зафиксировала несанкционированные полеты дронов и приступила к мониторингу ситуации.

Об этом сообщило Министерство обороны Молдовы.

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По информации Службы воздушных операций армии Молдовы, ночью совместно с партнерами было обнаружено пять случаев несанкционированного пересечения дронами воздушного пространства страны.

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Первый дрон пересек государственную границу Молдовы со стороны Украины. Его зафиксировали в 03:56 вблизи Беляевки. Беспилотник двигался в направлении Паланки, Штефан-Водэ, а уже в 03:57 покинул молдавское воздушное пространство и вернулся на территорию Украины.

Второй беспилотник был зафиксирован со стороны украинского населенного пункта Старокозаче. В 03:59 он залетел в Молдову недалеко от Кеплани. В 04:10 дрон исчез из систем наблюдения вблизи Карахасана в районе Штефан-Водэ.

Третий беспилотник пересек границу с Украиной в 04:09. Он пролетел по маршруту Паланка — Крокмаз — Оланешты — Пуркарь — Ришкеец. В 04:24 воздушный объект исчез с радаров вблизи Первомайска в приднестровском секторе Молдовы, недалеко от приграничной зоны.

Четвертый дрон пересек госграницу в 04:16 в направлении Паланки, после чего почти сразу покинул территорию Молдовы, вернувшись в направлении украинского населенного пункта Маяки.

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Еще один беспилотник в 05:50 пересек территорию обеих стран вблизи пункта пропуска Сеиц (Молдова) — Лесное (Украина). В 06:02 он взял курс на Лесное и покинул воздушное пространство Молдовы.

«Несанкционированные полеты над воздушным пространством нашей страны произошли после воздушных атак Российской Федерации по Украине. Национальные органы власти совместно с партнерами продолжают мониторинг воздушного пространства для безопасности населения», — резюмировали в Минобороны.

Ночная атака на Украину 27 августа — какие последствия

Напомним, в ночь на 27 августа Россия нанесла массированную ракетно-дроновую атаку по Украине, выпустив ракеты «Оникс», баллистику «Искандер-М/KN-23» и 258 беспилотников. ПВО сбила или подавила большинство целей, в том числе 7 баллистических ракет и 222 БпЛА. Основными направлениями удара стали Одесчина, Киевщина, Днепропетровщина, Полтавщина и Запорожье.

В Киеве в результате атаки повреждено помещение гимназии и выбиты окна в медучреждении, зафиксировано падение обломков. В Кривом Роге враг ударил двумя баллистическими ракетами по промышленному предприятию, пострадали три человека. В Одессе из-за ударов повреждена инфраструктура, учебное заведение и многоэтажка, информация о пострадавших не поступала.

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