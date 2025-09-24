Дроны во второй раз атаковали завод "Газпром нефтехим Салават" в России (фото, видео)

Завод «Газпром нефтехим Салават» после атаки дронов 24 сентября

Дополнено новыми материалами

В российском Башкортостане 24 сентября неизвестные дроны снова атаковали завод «Газпром нефтехим Салават». После ударов вспыхнул пожар и в небо поднимается густой черный дым.

Об этом сообщают российской телеграм-каналы и подтвердил губернатор Башкортостана Радий Хабиров.

Глава республики подтвердил атаку на «Газпром нефтехим Салават» и сообщил, что на месте ударов возник пожар.

«Газпром нефтехим Салават» подвергся очередной террористической атаке беспилотников. Выясняем степень повреждений. На месте работают все экстренные службы, принимаем меры по тушению пожара», — написал Хабиров в Сети.

Российские паблики распространили фото и видео с последствиями атаки на предприятие. На кадрах виден густой черный дым.

Заметим, город Салават расположен в 1500 км от границы с Украиной.

В свою очередь Минобороны России сообщило о якобы сбитии 70 беспилотников над территориями Белгородской, Курской, Ростовской, Волгоградской областей, оккупированным Крымом и над акваторией Черного моря.

Завод «Газпром нефтехим Салават» после атаки дронов 24 сентября

Напомним, 18 сентября дроны также атаковали «Газпром нефтехим» в городе Салават. Хабиров тогда подтвердил, что предприятие атаковали два беспилотника, что вызвало пожар. По данным российских пабликов, могла быть поражена установка первичной обработки нефти.