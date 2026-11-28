Пожарный / © Associated Press

Реклама

В Ростовской области России второй раз в течение недели атаковали Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод.

Об этом ночью 28 ноября сообщили российские Telegram-каналы, местные СМИ и мониторинговый проект Exilenova+.

Реклама

По сообщениям местных пабликов, в ночь на 28 ноября в Новошахтинске Ростовской области прозвучала серия взрывов. После этого жители заметили зарево в районе нефтеперерабатывающего завода.

Реклама

«Тяжелые дроны атаковали Новошахтинск! Ситуация сложная, начался пожар», — сообщали местные медиа.

Новошахтинский завод нефтепродуктов работает с 2009 года. Его проектная мощность составляет от 5,6 до 7,5 млн. тонн нефти в год. Предприятие является одним из самых крупных поставщиков нефтепродуктов на юге России.

Завод производит автомобильный бензин, дизельное горючее, авиационный керосин, мазут и битум. Предприятие подключено к системе магистральных нефтепроводов компании «Транснефть».

Предварительную атаку Новошахтинский завод нефтепродуктов подвергся в ночь на 23 ноября. Тогда сообщалось о поражении предприятия, однако пожар мог возникнуть также на территории частной компании «ТАТА-ГАЗ».

Реклама

После масштабного удара ракетами и беспилотниками завод прекратил работу.

Ранее сообщалось, что в ночь на 26 ноября дальнобойные дроны ГУР МО Украины атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Славянск-на-Кубани Краснодарского края России.

Мы ранее информировали, что диктатор Путин пожаловался, что Украина «не слушается» президента США Дональда Трампа и продолжает атаки на российскую нефтяную промышленность.

Новости партнеров

Новости партнеров