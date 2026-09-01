Дроны вторглись в страну НАТО: масштабная тревога, подняты истребители

Флаг НАТО / © Associated Press

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В Эстонии в ночь на 1 сентября воздушная тревога охватила восемь уездов из-за вторжения неизвестных дронов. Для перехвата целей в небо подняли истребители НАТО.

Об этом сообщает ERR.

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В Эстонии объявляли воздушную тревогу из-за обнаруженных беспилотников. Сначала предупреждение получили жители Ляэнемаа и Ида-Вирумаа, впоследствии его распространили еще на шесть уездов.

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В Силах обороны Эстонии заявили, что несколько дронов пересекли воздушное пространство страны. Для их обнаружения в воздух подняли турецкие истребители, вовлеченные в миссию НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии.

Начальник отдела стратегических коммуникаций Вооруженных сил страны полковник Уку Арольд рассказал, что военные зафиксировали беспилотники, летевшие вдоль восточной границы Эстонии и Латвии. Часть из них зашла в воздушное пространство Эстонии.

«Были обнаружены дроны, которые двигались параллельно восточной границе Эстонии, а также восточной границе Латвии, и вошли на территорию Эстонии, поэтому мы также объявили тревогу», — сказал Арольд.

Воздушная тревога в Эстонии была отменена около 6:00.

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К слову, накануне президент Эстонии Алар Карис заявил, что Россия находится в слабом положении, поэтому непосредственной угрозы нападения на ближайшее время нет, однако ситуация может кардинально измениться через 5, 10 или 15 лет. По словам Кариса, Таллин уже готовится к любым сценариям и считает такую готовность жизненно необходимой.

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